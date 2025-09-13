No hay caso con Coquimbo Unido. El cuadro pirata sigue firme en lo más alto de la Liga de Primera tras vencer con una notable remontada por 2-1 a Ñublense por la fecha 23, llegando a 56 puntos en la cima y sacándole 17 a sus más cercano perseguidor.

Uno de las buenas figuras que ha tenido el cuadro dirigido por Esteban González está siendo Cristián Zavala. El delantero de 26 años volvió al aurinegro para este segundo semestre mediante un préstamo desde Colo Colo, club donde no estaba siendo relevante.

Este cambio fue felicitado por Ronald Fuentes, entrenador de Ñublense, quien en un breve intercambio captado por los micrófonos de TNT Sports repasó sin pelos en la lengua a Jorge Almirón, ex DT de los albos.

La picaresca charla entre Fuentes y Zavala

El estratega de los chillanejos le dijo al actual jugador tras el partido, donde Zavala asistió en uno de los dos tantos del del Filibustero, que “tomaste una buena decisión. La estás rompiendo, como correspondía. El otro hueón no te puso nunca”.

Cristián Zavala ya lleva cuatro asistencias en seis partidos con Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que en la primera mitad del año Zavala con los albos, con Almirón como entrenador, apenas jugó once partidos, siendo seis por la Liga de Primera, tres en Copa Libertadores y dos en Copa Chile. Dio una asistencia en apenas 397 minutos de acción.

Los números de Cristián Zavala en este regreso a Coquimbo Unido

Desde que el atacante de 26 años regresó al barbón ha jugado en este segundo semestre un total de seis partidos, en los que ya se ha matriculado con cuatro asistencias en 462 minutos.

El próximo partido de Coquimbo Unido

Los piratas volverán a la acción recién el fin de semana del 18 y 19 de octubre tras el parón por el Mundial Sub 20. Ahí se verán las caras ante Colo Colo en el Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.

