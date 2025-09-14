Insólito: celebración de la U por la Supercopa complica realización de la Copa Davis

Chile avanzó en la Copa Davis y superó por 3-0 a Luxemburgo. El equipo comandado por Nicolás Massú, se hizo fuerte en la arcilla del Estadio Nacional y sigue a la siguiente ronda del torneo.

Tras ganar el dobles, el cuadro nacional aseguró su pasaje a las Qualifiers, por laque el doble medallista olímpico decidió darle la oportunidad al debutante Daniel Núñez.

El tenista de 17 años, hijo del otrora goleador “Oso” Núñez, fue el encargado de cerrar la serie ante Louis Van Herck. El rancagüino pudo demostrar su gran talento y sorprendió al quedarse por el primer set en el tie break.

Sin embargo, dicha manga estuvo pausada varios minutos por las celebraciones que se registraron en las afueras del court central. “El partido está pausado por unos minutos. Cerca del “Pilucho” del Estadio Nacional se han reunido los hinchas de la U y se registran celebraciones por la Supercopa”, detalló Gonzalo Fouillioux en la transmisión de TVN.

Graves incidentes por la Supercopa

Dicha mención hizo alusión a que en la U se reunieron en el reconocido lugar del Estadio Nacional para celebrar el título ante el archirrival. El tema es que el lanzamiento de fuegos artificiales y hasta de bengalas obligó a la interrupción del partido por Copa Davis.

Según pudo averiguar Redgol, los enfrentamientos se registraron entre personal de Carabineros y la parcialidad azul que llegó a celebrar la Supercopa. Esto provocó fuertes altercados en las afueras del Metro Estadio Nacional. Además se registraron barricadas y uso de gas lacrimógeno para dispersar a los hinchas.

En la imagen de TNT Sports también se captaron los fuegos artificiales en las afueras del court central

Lo que causó el asombro principalmente del cuadro de Luxemburgo que por varios pasajes se vio sorprendido por la gran cantidad de fuegos de artificio. Pese a ello Daniel Nuñez pudo demostrar su talento en el court central y recibió la aprobación del público nacional.

Aunque al que no le causó nada de gracia fue Nicolás Massú que fue captado en la transmisión con una cara más larga que la de Fernando Ortiz y que evidenció la molestia ya que pudo afectar en el rendimiento de Núñez.

