Coquimbo Unido dio otro importante paso para acercarse al título en la Liga de Primera 2025, luego del agónico triunfo por 2-1 contra Ñublense en la noche el viernes.

Los piratas siguen navegando para encontrar el gran tesoro, donde sigue sacando importantes diferencias a sus rivales más cercanos que son Palestino y Universidad de Chile, que están a 17 y 18 puntos de diferencia.

Algo que para Claudio Borghi tiene una gran respuesta en un equipo donde no se ve que sólo uno sea la gran figura, lo que le da un impulso total al trabajo en equipo.

“Salvo en Palavecino no tiene muchos jugadores virtuosos, de buen pie. Es un equipo frontal, rápido, pero que no tiene tenencia. Acá el conjunto supera al jugador. Son muy efectivos en la forma de juega”, explicó.

Matías Palavecino es una de las cartas más fuertes de Coquimbo Unido. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

¿Cuáles son los jugadores más importantes de Coquimbo?

Fue en capítulo 13 de la segunda temporada de “El Almanaque de Florete” con Paulo Flores, donde Claudio Borghi destacó el trabajo de Coquimbo Unido, quienes ya se prueban la corona.

En ese sentido, destacó los grandes nombres que tiene el plantel del técnico Esteban González, que se ponen el equipo al hombro por cumplir el gran objetivo.

“Palavecino y luego Sebastián Galani que lo hace muy bien defensivamente. También está Cecilio Watermann dentro de las posibilidades que tiene. No brilla nadie sobre el resto”, explicó.

“Tendrá un récord de partidos ganados y ahí está la teoría cuando formas un equipo está la mitad de la pega lista. No se ven egos, todos trabajan para el mismo lado: no hay figura”, remató.

