Marcelo Ríos y Nicolás Massú fueron dos estandartes del tenis chileno a fines del Siglo XX y a comienzos del Siglo XXI. El Chino consiguió ser número 1 del mundo, lo que inspiró al actual capitán chileno de Copa Davis en sus logros.

Seis años después de que Ríos llegara a la cima del ranking ATP, el Nico obtuvo dos medallas doradas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, lo que asegura fue en parte gracias al ejemplo que vio en su compañero tenista.

“Tuve la posibilidad de empezar a entrenar con él a los 15 años, dices este tipo es número uno del mundo y es chileno. Si él puede, yo también puedo“, manifestó el Nico en Canal 13 hace pocos días sobre la inspiración que le dio.

Nico Massú junto a su amigo Marcelo Ríos

Los premios que ganaron Ríos y Massú

Marcelo Ríos es el chileno que más títulos ha ganado. En total fueron 18, cinco de ellos Masters 1000, lo que refleja la gran calidad que logró mostrar en su carrera.

Por lo mismo es que el dinero que acumuló el zurdo de Vitacura en premios entregados por la ATP fue muy alto: 9.713.771 de dólares. Una bolsa enorme considerando que antes no eran tan altos los premios como en la actualidad.

Además hay que considerar que eso solamente es lo que le entró a su cuenta corriente por lo que hizo en la cancha, pues en concepto de patrocinadores la plata era mayor. Por ejemplo, al pasar de Adidas a Nike en el comienzo de su carrera, obtuvo 15 millones de dólares por cinco años.

Nicolás Massú también tuvo mucho brillo como tenista. De hecho logró ubicarse en el top ten tras su participación en Atenas, siendo número 9 del mundo su ranking más alto.

Eso sí, solamente logró ganar un tercio de los títulos que obtuvo el Chino Ríos, alcanzando seis en su carrera. Y el dinero que le entró fue menor: la ATP contabiliza 4.344.833 millones de dólares.

Cifra bastante alta, aunque por la época en que jugó tampoco pudo engrosar mayormente su billetera. A modo de ejemplo, Nicolás Jarry, que solamente ha ganado tres torneos, ya acumula 7.5 millones de dólares a sus 29 años.