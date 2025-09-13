¡Llegó el tan esperado día! Este sábado 13 de septiembre Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2) vuelve a la acción cuando se suba al ring ubicado en el Allegiant Stadium de Las Vegas a defender su cinturón indiscutido de la división supermediano ante el estadounidense e invicto, Terence Crawford (41-0), en un duelo que promete sacar chispas.

Histórica velada que reúne sobre un ring a dos de los exponentes pugilísticos más importantes de la actualidad en un evento único, donde además habrá otras ocho contiendas, encabezadas por la pelea entre Callum Walsh y Fernando Vargas Jr. por la división superwélter y que oficiará de co-estelar de la noche.

Quieres ver todos los detalles de esta increíble jornada pugilística, revisa a continuación toda la información de este evento: programación y horarios del combate principal para Chile y Latinoamérica, además de su cartelera y mucho más.

¿Cuándo y a qué hora pelean Canelo vs. Crawford?

El evento de boxeo entre ‘Canelo’ y Crawford se celebra este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, en los siguientes horarios de Chile:

Cartelera preliminar : A partir de las 19:00 horas.

: A partir de las Cartelera estelar : A partir de las 22:00 horas.

: A partir de las Evento central Canelo vs. Crawford: No antes de las 00:00 horas.

Horarios Canelo vs. Crawford en LATAM

Horario inicio Horario estelar Países de LATAM 16:00 horas 19:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 17:00 horas 20:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 21:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 22:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver Canelo y Crawford por TV o Streaming?

Este mega evento de boxeo no va por TV en esta oportunidad y la única forma de verlo completamente EN VIVO a nivel mundial es a través de la plataforma ONLINE de NETFLIX , mediante una suscripción activa y sin costo adicional para los usuarios.

En caso contrario, si no cuentas con una sesión activa, solamente basta con ingresar al sitio www.netflix.com y seleccionar uno de los planes disponibles que ofrece el servicio, estos van desde los $7.190 hasta los $12.990.

Cartelera del evento de “Canelo” vs. Crawford:

“Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford por título indiscutido Supermedio .

. Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. por peso superwelter.

Christian Mbilli vs. Lester Martínez por peso supermediano.

Mohammed Alakel vs. John Ornelas por peso superpluma.

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams por peso superwelter.

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. por peso pesado.

Steven Nelson vs. Raiko Santana por peso supermediano.

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez por peso superpluma.

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo por peso ligero.