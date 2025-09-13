¡Llegó el tan esperado día! Este sábado 13 de septiembre Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2) vuelve a la acción cuando se suba al ring ubicado en el Allegiant Stadium de Las Vegas a defender su cinturón indiscutido de la división supermediano ante el estadounidense e invicto, Terence Crawford (41-0), en un duelo que promete sacar chispas.
Histórica velada que reúne sobre un ring a dos de los exponentes pugilísticos más importantes de la actualidad en un evento único, donde además habrá otras ocho contiendas, encabezadas por la pelea entre Callum Walsh y Fernando Vargas Jr. por la división superwélter y que oficiará de co-estelar de la noche.
Quieres ver todos los detalles de esta increíble jornada pugilística, revisa a continuación toda la información de este evento: programación y horarios del combate principal para Chile y Latinoamérica, además de su cartelera y mucho más.
¿Cuándo y a qué hora pelean Canelo vs. Crawford?
El evento de boxeo entre ‘Canelo’ y Crawford se celebra este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, en los siguientes horarios de Chile:
- Cartelera preliminar: A partir de las 19:00 horas.
- Cartelera estelar: A partir de las 22:00 horas.
- Evento central Canelo vs. Crawford: No antes de las 00:00 horas.
Horarios Canelo vs. Crawford en LATAM
|Horario inicio
|Horario estelar
|Países de LATAM
|16:00 horas
|19:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|17:00 horas
|20:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|18:00 horas
|21:00 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|19:00 horas
|22:00 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver Canelo y Crawford por TV o Streaming?
Este mega evento de boxeo no va por TV en esta oportunidad y la única forma de verlo completamente EN VIVO a nivel mundial es a través de la plataforma ONLINE de NETFLIX, mediante una suscripción activa y sin costo adicional para los usuarios.
En caso contrario, si no cuentas con una sesión activa, solamente basta con ingresar al sitio www.netflix.com y seleccionar uno de los planes disponibles que ofrece el servicio, estos van desde los $7.190 hasta los $12.990.
Cartelera del evento de “Canelo” vs. Crawford:
- “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford por título indiscutido Supermedio.
- Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. por peso superwelter.
- Christian Mbilli vs. Lester Martínez por peso supermediano.
- Mohammed Alakel vs. John Ornelas por peso superpluma.
- Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams por peso superwelter.
- Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. por peso pesado.
- Steven Nelson vs. Raiko Santana por peso supermediano.
- Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez por peso superpluma.
- Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo por peso ligero.
Canelo Alvarez y Terence Crawford se ven las caras este sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas. (Foto: Steve Marcus/Getty Images)