El delantero vio la tarjeta amarilla al inicio del partido ante el combinado argentino, quedando suspendido por acumulación.

Universidad Católica sacaron adelante una compleja visita a Estudiantes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los cruzados rescataron un empate en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, dejando la llave abierta pensando en la vuelta.

El gran héroe de la noche en La Plata fue Fernando Zampedri, quien a los 80′ puso el 1-1 en el marcador para igualar el partido tras el tempranero tanto a los 4′ de Joaquín Tobio.

Lamentablemente ese tanto para el equipo de Daniel Garnero en la ciudad de las diagonales se dio leugo de un duro mazazo, ya que por una torpe tarjeta amarilla la franja se quedará sin su máxima figura para la vuelta.

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Y es que el Toro a los 9’ fue amonestado por el brasileño Raphael Claus tras una entrada y llegó a su tercera cartulina amarilla en lo que va del torneo. Con esto, el Toro atacante suspendido para jugar la revancha la próxima semana.

Zampedri suspendido y Universidad Católica sigue sumando bajas

Con esta suspensión del Toro la lista de bajas para la UC en esta llave sigue creciendo. Sin ir más lejos por lesión ya acumula cuatro jugadores que no podrán ver acción en este cruce con Estudiantes.

Universidad Católica ha estado lejos de su mejor versión ante Estudiantes de La Plata. | Foto: Photosport.

Clemente Montes está marginado por una delicada fractura sufrida en el hueso tarso del pie, mientras que Sebastián Arancibia arrastra una lesión muscular en el bíceps femoral.

Para cerrar están los desafortunados casos de Juan Ignacio Díaz y Francisco Rossel. Mientras el defensor se lesionó durante el duelo ante Cobresal del pasado viernes, el atacante sufrió un esguince de rodilla en los días previos a ese compromiso.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes?

La revancha de esta llave se jugará el martes 18 de agosto a las 20:30 (hora de Chile) en el Claro Arena.

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En síntesis