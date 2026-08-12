Aseguran que seguirá al margen por una complicada lesión, lo que deja la batalla en dos nombres: Lucas Barrera o Tobías Reinhart.

Universidad de Chile quiere seguir en la racha de victorias que la tienen encendida en la Liga de Primera 2026, en la previa al duelo ante Deportes Limache, programado para el sábado en el estadio Lucio Fariña Quillota.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago comienza a probar fórmulas para encontrar su oncena titular, pero donde ya sabe que no podrá contar con uno de sus volantes.

Esto, porque según reveló el sitio Emisora Bullanguera, Israel Poblete se mantendrá al margen tras la lesión sufrida ante Unión San Felipe por la Copa Chile.

“Poblete tiene una lesión parcial del tendón peroneo del tobillo derecho, lo que tiene un tiempo de recuperación de dos a tres semanas, por lo que se quedará fuera ante Limache y habrá que revisar su participación en el Superclásico ante Colo Colo”, explicaron.

Israel Poblete sufrió con la cancha sintética en La Calera. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también La lesión de Israel Poblete que complica a Fernando Gago en U de Chile: “Se me pegó el pie”

Gago y las dudas en la zona de volantes de la U

La ausencia de Israel Poblete no descarta la lucha que habrá en la zona por un lugar como titular en Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Limache, lo que complica a Fernando Gago.

Esto, porque el buen debut de Tobías Reinhart ahora chocará con el regreso de Lucas Barrera, quien estuvo al margen el último partido por acumulación de tarjetas amarillas.

Sin Poblete, para el sábado, la lucha por ese puesto recae en los dos jugadores nombrados, entendiendo que, por ahora, Charles Aránguiz y Agustín Arce parecen inamovibles en el once estelar.

Una problemática que buscaba Gago en la competencia por los puestos, donde tendrá que optar por su mejor decisión ante un cuadro tomatero que siempre complica de local.