Los azules tendrán dos preventas antes de iniciar la venta general, donde destacan promociones para los niños.

Universidad de Chile comenzó a planificar el Superclásico 200 que disputarán ante Colo Colo, que fue programado para el próximo 23 de agosto por la Liga de Primera, en el Estadio Nacional.

Pese a que este fin de semana deben visitar a Deportes Limache, esta jornada se activarán los azules, porque se comenzarán a vender los tickets para el compromiso ante el archirrival.

Así también lo detalló la propia U en sus plataformas digitales, donde se estableció que el proceso será separado y en diferentes horarios, por lo que hay que poner atención.

Los hinchas de la U tendrán un miércoles clave por las entradas del Superclásico. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Las entradas del Superclásico 200

Universidad de Chile comenzó esta jornada con la venta de entradas para el Superclásico ante Colo Colo, con una preventa bancaria que tendrá exclusividad desde las 10 a las 13 horas de este miércoles 12 de agosto.

Tras cerrar ese grupo, desde las 14.00 horas se iniciará una venta exclusiva para los compradores U. de Chile vs Palestino o U. de Chile vs Colo-Colo Femenino, quienes también tendrán una prioridad hasta las 20.00 horas.

Mientras que los que quieran comprar venta general, esta se dará desde las 21.00 horas en el portal de Puntoticket, donde también ya han dejado ver el precio de las entradas.

En ese sentido, la galería se mantuvo en los $15.000, Andes $25.000: Fuera de Marquesina $50.000 y Bajo Marquesina $100.000.

A estos se deben agregar que se mantuvieron las promociones de niños, aunque avisan que es hasta agotar el stock destinado para cada sector del Estadio Nacional.

Las entradas para el sector de Colo Colo se pondrán a la venta la próxima semana, donde se avisará el sistema habilitado para la compra de los visitantes para el Superclásico.

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