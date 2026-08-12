La escuadra de Rancagua se hizo de los servicios del extremo argentino Ignacio Schor, campeón en 2025 con Huracán, de último paso por España.

Tras la eliminación en Copa Sudamericana, O’Higgins despidió a dos futbolistas que fueron figuras durante la presente temporada, como los argentinos Martín Sarrafiore y Francisco González, que partieron a Atlante y Xolos de Tijuana, respectivamente.

Con miras a una recuperación que les permita volver a meterse en torneos continentales para la temporada 2027, la dirigencia rancagüina consiguió suplir estas salidas. En primer lugar, con la llegada de Santiago Toloza, proveniente de Defensa y Justicia.

Pero a O’Higgins le faltaba reemplazar a “Pancho” González, su mejor futbolista en este año, y finalmente lo encontró. El periodista argentino César Luis Merlo confirmó la llegada al club de su compatriota Ignacio Schor, de 26 años, con última experiencia en Europa.

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Desde Europa llega el reemplazo de Francisco González en O’Higgins

Con pasado en Newell’s Old Boys y Platense, donde se coronó campeón del Torneo de Apertura 2025, el extremo aterriza en nuestro fútbol como agente libre, luego de jugar el primer semestre en el Ceuta, de la Segunda División de España.

“El argentino firmará un contrato por un año y medio con el equipo de Rancagua”, indica el reportero sobre Schor, que en el primer tramo de 2026 apenas jugó 137 minutos en seis juegos, donde recibió tres tarjetas amarillas.

De esta forma y utilizando una fórmula que le ha traído réditos a la nueva administración del club, O’Higgins se refuerza para el tramo final de Liga de Primera, la fase final de Copa Chile y la definición en Copa de la Liga. Múltiples desafíos por delante.

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En síntesis