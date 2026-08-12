Break ‘Em Pack de Nike Aterriza en Chile: velocidad, precisión y control para cambiar el rumbo del partido

La nueva colección de zapatos de fútbol estará disponible en Chile a partir del 13 de agosto. Mientras algunos futbolistas ya las estrenaron en las canchas nacionales, referentes chilenos que compiten en el extranjero se preparan para afrontar una nueva temporada con el nuevo Nike Break 'Em Pack.

Nike anuncia la llegada a Chile del nuevo Break ‘Em Pack, una colección diseñada para futbolistas que buscan llevar su juego al siguiente nivel, sin importar la posición que ocupen dentro de la cancha. La marca ofrece las últimas versiones de las líneas Mercurial, Phantom y Tiempo en una llamativa combinación de rojo intenso, blanco brillante y negro profundo.

Inspirado en los jugadores capaces de romper líneas, dejar atrás a los defensas y cambiar el rumbo de un partido cuando más importa, el Nike Break ‘Em Pack combina innovación, rendimiento y diseño para potenciar distintos estilos de juego. En Chile, futbolistas como Lucas Assadi, Charles Aránguiz, Agustín Arce, Gary Medel y Leandro Hernández, entre otros, ya confían en este pack para llevar su desempeño al siguiente nivel. A nivel internacional, referentes del fútbol chileno como Gabriel Suazo, Lucas Cepeda y Erick Pulgar también se preparan para competir al máximo rendimiento con esta nueva colección.

Diferentes siluetas para las necesidades de cada jugador:

Dentro de la colección, Mercurial Vapor 17 está diseñada para ofrecer ligereza y rapidez multidireccional, mientras que Mercurial Superfly 11 entrega una aceleración explosiva y una velocidad máxima excepcional. Por su parte, Phantom 6 se destaca por la precisión en pases, remates y movimientos alrededor del balón; mientras que Tiempo Maestro ofrece un toque suave, control preciso y la confianza necesaria para dominar cada jugada.

Con el nuevo Break ‘Em Pack, Nike continúa impulsando la innovación en el fútbol, entregando herramientas para que cada jugador pueda expresar su mejor versión y acelerar el juego desde cualquier posición de la cancha. Este pack en sus diferentes versiones estará disponible desde el 13 de agosto en Chile, en nike.cl y tiendas seleccionadas.