Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol internacional

“Mucha fuerza”: El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras la muerte del padre del argentino

El astro portugués se unió a los mensajes de apoyo al rosarino luego del triste deceso de su padre.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
CR7 le dejó un sentido mensaje a Messi en medio de sus días más difíciles.
© Getty Images.CR7 le dejó un sentido mensaje a Messi en medio de sus días más difíciles.

Lionel Messi ha vivido unos últimos días inmerso en la más profundas de las tristezas. La noche del pasado viernes su padre, Jorge Messi, falleció a la edad de 68 años en una clínica rosarina luego de complicaciones en su salud.

Una de las figuras más importantes en la carrera del astro argentino dejó este mundo apenas unas semanas después del Mundial 2026, certamen que el atacante del Inter Miami jugó sabiendo el complejo presente de su papá.

Tras algunos días de silencio, el propio Messi le dedicó un sentido mensaje a su padre a través de sus redes sociales, donde en un sentido texto lo despidió y agradeció por todo lo que le dio, dentro y fuera de la cancha.

Messi se despide de su papá con una emocionante carta en sus redes sociales: duda seguir jugando

ver también

Messi se despide de su papá con una emocionante carta en sus redes sociales: duda seguir jugando

Cristiano Ronaldo reacciona al mensaje de Lionel Messi

“Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, fue parte del mensaje de Messi

Este texto generó un montón de reacciones, con diferentes figuras del deportes dejando su mensaje de apoyo para el rosarino en este complejo momento.

Sin embargo, tal vez la que más llamó la atención fue la de Cristiano Ronaldo, su eterno contrincante por ser el mejor del mundo. El luso, dejado cualquier rivalidad de lado, escribió “un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. | Foto: Captura.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. | Foto: Captura.

Este mensaje de Cristiano ya tiene más de dos millones de me gusta y casi 30 mil respuestas, en su mayoría, de hinchas agradeciendo este gesto de unión en un momento tan complejo.

Ya hay fecha: el día que Montreal de Alexis Sánchez enfrentará a Inter Miami de Lionel Messi

ver también

Ya hay fecha: el día que Montreal de Alexis Sánchez enfrentará a Inter Miami de Lionel Messi

En síntesis

  • Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció a los 68 años en Rosario.
  • Lionel Messi publicó un emotivo mensaje de despedida dedicado a su padre fallecido.
  • Cristiano Ronaldo envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras su pérdida.
Lee también
Tras no ir a La Calera: Así sigue Vozinha el partido de Colo Colo
Colo Colo

Tras no ir a La Calera: Así sigue Vozinha el partido de Colo Colo

¡Efecto Vozinha! El nigeriano que ruega por una prueba en Colo Colo
Colo Colo

¡Efecto Vozinha! El nigeriano que ruega por una prueba en Colo Colo

Colo Colo le suelta la mano a Vozinha tras sus ninguneos
Colo Colo

Colo Colo le suelta la mano a Vozinha tras sus ninguneos

El “hijo” de Vozinha goza en redes con la llegada del arquero
Colo Colo

El “hijo” de Vozinha goza en redes con la llegada del arquero

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo