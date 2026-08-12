Luego de que Messi publicó una emocionante carta de despedida por la muerte de su papá, todo el mundo fue a comentarle.

Lionel Messi decidió despedirse públicamente de Jorge, su padre, quien falleció el pasado sábado a los 68 años, por problemas de salud los que, incluso, se hicieron mucho más fuerte durante el Mundial 2026.

El argentino viajó desde Miami hasta Rosario para estar en la ceremonia para su papá, donde estuvo acompañado por toda su familia, aunque no quiso hablar ante los medios que lo siguieron a todos lados.

Por lo mismo, optó por escribir una carta en sus redes sociales, de manera de sincerar sus emociones, pero también con una noticia que impacta, al asegurar que no sabe si seguir en el fútbol.

Los hinchas de Messi también mostraron su apoyo incluso en el cementerio. (Photo by Getty Images/Getty Images)

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Messi deja abierta la opción de dejar el fútbol

Lionel Messi fue claro en su carta de despedida, al confirmar que fue su padre quien le pidió con todas las fuerzas jugar por Argentina el último Mundial 2026, donde no pudieron ganar la final: “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste“.

“Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien“, explicó.

Fue cuando puso en duda el futuro en su carrera jugando los últimos años en la MLS, en el Inter Miami, donde queda en claro que el impacto fue terrible para la Pulga.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más“, finalizó.

De Vidal a Beckham en apoyo a Messi

El mensaje, como era de esperar, se llenó de millones de fanáticos que le escribieron en apoyo al difícil momento que está pasando Lionel Messi y su familia.

Por lo mismo, también aparecieron cercanos como Arturo Vidal, quien le dejó un detalle en sus comentarios, dejando en claro el respaldo que tiene desde que fueron compañeros en Barcelona.

También David Beckham, con quien están juntos en el Inter Miami, no dudó un minuto en escribir un mensaje de respaldo, teniendo en cuenta la cercanía que tienen.

Así muchos más en el mundo, donde también del fútbol chileno se pudo leer a Leonardo Valencia, el jugador de Deportes Limache, quien también pasó por los comentarios.

Mira los detalles de la carta de Messi: