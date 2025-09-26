Es tendencia:
El millonario y controversial negocio entre Sabalenka y Beckham que podría traerle problemas a la N°1 del mundo

La campeona del US Open se asoció con David Beckham en un negocio que ya genera debate en el circuito.

Por Javiera López Godoy

Aryna Sabalenka y David Beckham
© InstagramAryna Sabalenka y David Beckham

Aryna Sabalenka no se conforma con dominar el circuito femenino, ahora también quiere abrirse paso en los negocios.

Y lo hizo de la mano de David Beckham, al convertirse en accionista y embajadora de IM8, una empresa de suplementos

“Es parte de mi rutina de campeona y el arma secreta en mi arsenal”, explicó la bielorrusa.

La controversial decisión de Sabalenka

La apuesta es sin duda rentable, ya que se habla de un negocio con proyección multimillonaria, pero no está exenta de riesgos. 

El acuerdo llega justo cuando el tenis atraviesa un momento delicado respecto a los suplementos, después de los casos de dopaje de Jannik Sinner, Iga Swiatek y el mismo tenista nacional, Nicolás Jarry.

Aunque no están vinculados a esta marca, la polémica ya está instalada y comenzaron a surgir críticas sobre su decisión.

Sabalenka insiste en que la decisión fue genuina y que los beneficios los notó desde el primer momento. “Mejor energía, mejor recuperación, incluso mejor digestión”, detalló. 

Sin embargo, los fanáticos del tenis no pueden evitar preguntarse si es una apuesta inteligente al estilo Federer con sus zapatillas o un riesgo innecesario.

