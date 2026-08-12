El presidente del Calamar, Gastón Arcieri, conversó con RedGol y analizó la gran ventaja que el Titán puede aportar en la llave ante los Piratas por la ronda de 16 mejores en el trofeo más deseado de América.

Después de un flojo inicio en el Torneo Clausura, Platense apostó por el retorno de Martín Palermo, quien tuvo su estreno justo en la antesala a afrontar la llave ante Coquimbo Unido por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y fue con un triunfo ante un gigante argentino.

En condición de visitante, por si faltaba algo. El Calamar venció por 1-0 a Independiente gracias a un lindo gol de Guido Mainero, exvolante de Deportes Iquique. “Martín Palermo es un referente del fútbol. Para nosotros también es un gran amigo”, le dijo a RedGol Gastón Arcieri, presidente del club trasandino.

“Trabajó acá un año con grandes resultados, nos llevó a nuestra primera final. Lo conocíamos, eso hizo que todo sea más fácil para ponernos de acuerdo rápidamente. Tras estar en Platense tuvo buenos resultados en Olimpia de Paraguay y en Fortaleza de Brasil”, afirmó Arcieri.

Martín Palermo tuvo un exitoso redebut al mando del Calamar. (Daniel Jayo/Getty Images).

Tiene razón: el Titán condujo al Decano del fútbol paraguayo a ganar el título en aquel país. Y mejoró ostensiblemente el rendimiento del León del Pueblo, aunque no pudo evitar el descenso a la Serie B del Brasileirao. Pero de todos modos Palermo fue el escogido para suplir a Walter Zunino.

“Siempre es una posibilidad, coincidimos en este momento en que necesitábamos una ayuda. Él estaba libre y eso simplificó todo”, manifestó el timonel de Platense sobre el icónico goleador, quien durante el Mundial 2026 fue comentarista de DSports. También dirigió a Unión Española y Curicó Unido en el fútbol chileno

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El impulso clave que Platense confía que Palermo pueda dar vs Coquimbo Unido

Hay un punto que fue trascendental para Platense en la elección de Martín Palermo, quien tendrá una chance de jugar a nivel internacional en la ronda de 16 mejores de la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido. Fue el mandamás del Calamar quien le contó a RedGol en qué consiste.

Básicamente en absorber presión, pues gran parte de los focos apuntan a un nombre mayúsculo a nivel argentino y sudamericano. “Eso sirve. Walter Zunino tendrá una gran carrera, es un gran director técnico. Por eso confiamos en él”, blanqueó Gastón Arcieri.

Martín Palermo es un ídolo legendario en Boca Juniors, donde fue un goleador temible de una época gloriosa. (Daniel Jayo/Getty Images).

“Pero al ser su primera experiencia no tiene el nombre de Martín. Creo que Palermo nos ayudará en eso, es reconocido a nivel sudamericano. Siendo hombre Conmebol. Los medios también están muy pendientes de su carrera. Y eso posiciona también al club y da una ayuda en ese aspecto”, sentenció Gastón Arcieri, quien espera con mucha ilusión el duelo ante los Piratas.

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¿Cuándo juegan Platense vs Coquimbo Unido por los octavos de final en la Copa Libertadores?

La ida de la llave entre Platense y Coquimbo Unido por la ronda de 16 mejores clubes en la Copa Libertadores se jugará el miércoles 12 de agosto a las 18 horas en el estadio Vicente López, mientras que la revancha está pactada para el miércoles 19 del mismo mes a las 18 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Recuerda que el partido entre Platense y Coquimbo Unido se podrá ver en vivo a través de Disney+.

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