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La insólita fake news en que Aldo Schiappacasse cayó en pleno partido de Católica: “Lo acaba de oficializar”

El experimentado periodista cayó en una información falsa en torno al supuesto traspaso de Lucas Barrera de Universidad de Chile a Estudiantes de La Plata.

Por Patricio Echagüe

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Schiappacasse cae en insólita fake news en CHV: “Lo acaba de...”
Schiappacasse cae en insólita fake news en CHV: “Lo acaba de...”

Pese a los de experiencia en los medios el caer en una fake news es algo que a todos los periodista les puede pasar. Si no, es imposible explicar lo que le sucedió a Aldo Schiappacasse en plena transmisión en Chilevisión.

Fue en el partido entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, donde el experimentado periodista cayó redondito en un fichaje que nunca fue.

Cuando estaba recién comenzado el segundo tiempo Schiappacasse se colgó de una información que confirmaba el traspaso de Lucas Barrera desde Universidad de Chile a Estudiantes de La Plata. Sin embargo, todo fue obra de un chistosito en Twitter.

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Aldo Schiappacasse cae en insólita fake news

“Lucas Barrera es nuevo refuerzo de Estudiantes. La institución adquirió el 100% de la ficha del mediocampista, proveniente de Universidad de Chile, y rubricó un vínculo por las próximas cinco temporadas”, fue la publicación en cuestión, acompañado por una foto bien hecha del propio Barrera firmando su contrato.

Tras ver esto, Schiappacasse aseguró al aire que “Estudiantes acaba de oficializar a través de su cuenta de Twitter que Lucas Barrera, el jugador de Universidad de Chile, es nuevo refuerzo. La institución adquirió el 100% de su pase”.

La información en que cayó Aldo Schiappacasse. | Foto: Captura.

La información en que cayó Aldo Schiappacasse. | Foto: Captura.

Por suerte el comunicador cayó en cuenta de su condoro en minutos después aclaró todo. “Desmiento ahora mismo lo de Lucas Barrera. Es una cuenta fake la que daba a entender que el cuadro de Estudiantes había adquirido el pase del jugador de Universidad de Chile”, aseguró al aire Aldo.

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Cabe recordar que en las últimas horas justamente en Argentina se informó de una posible oferta de Estudiantes para quedarse con Lucas Barrera. Sin embargo, todavía no hay nada oficial en torno a un posible fichaje.

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En síntesis

  • Aldo Schiappacasse cayó en una fake news sobre un fichaje durante una transmisión en vivo.
  • El experimentado periodista anunció el traspaso de Lucas Barrera tras leer una publicación falsa en Twitter.
  • Aldo Schiappacasse rectificó la información al aire minutos después confirmando la cuenta fake.
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