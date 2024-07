La dupla compuesta por Claudio Palma y Aldo Schiappacasse lleva varios años acompañando a los hinchas chilenos en los partidos de la Roja y del fútbol nacional. Sin embargo, la relación entre ambos no es tan cercana como podría esperarse por los diversos eventos que han liderado.

Así lo reveló el mismo relator deportivo. A Claudio Palma le preguntaron en el programa Todo va a estar bien cómo era la casa de Schippacasse, a lo que respondió que “no sé, no la conozco, no me ha invitado nunca. Llevamos 10 años y no me ha invitado nunca”.

El hombre de los relatos contó que hay una buena relación laboral, pero nada más. “Yo creo que uno en la vida aprende que tiene buenos compañeros de trabajo. De pronto uno confunde, te vas cambiando (de canal), y te das cuenta de que no eran tan amigos”, explicó.

“Es una relación laboral buena y de respeto, lo que pasa es que somos muy distintos. Lo he dicho en otras oportunidades. Aldo es más para adentro, no se toma un copetito, se acuesta temprano”, agregó después.

Claudio Palma reveló cómo es su relación con Aldo Schiappacasse, compañero de transmisiones | Photosport

Claudio Palma y su relación con Aldo Schiappacasse

Claudio Palma profundizó más en el tema y contó que Aldo Schiappacasse “tiene mucho humor irónico. Cuando llegué a Canal 13 me ponía muy nervioso, porque empezaba a mirarme y me decía ‘ahora vas a saber lo que es trabajar con 30 puntos de rating’”.

“Yo le decía que no estaba nervioso, pero en realidad estaba tenso”, rememoró. “Hay un respeto, yo creo que es un gran periodista, pero no necesariamente (amistad). Yo lo invité una vez a un cumpleaños, y él nunca me invitó a uno”, concluyó el relator de Chilevisión y TNT Sports.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.