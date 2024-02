Son muchos los que prefieren sintonizar un partido cuando está Claudio Palma relatando. El relator es uno de los más reconocidos en nuestro país y, además de sus ingeniosas y típicas frases, se ha convertido en una opinión de peso en el análisis del fútbol nacional.

Pese a ser una notoria celebridad, mucho se ha hablado del retiro de Palma de los medios de comunicación, diciéndose que él mismo quiere estar alejado por un tiempo indefinido.

¿Será real esta idea del retiro? ¿Se concretará pronto? Lo cierto es que Claudio Palma ha estado muy presente en el plantel del programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, lo que hace extraña su desaparición de los medios.

Según información de El Filtrador, el relator no estaría tan cerca de ese supuesto retiro y se habría confirmado su continuidad en la televisión.

Palabras de Palma

El citado medio aseguró que Claudio Palma será el encargado de relatar el duelo de la primera fecha del Campeonato Nacional entre Colo Colo y Unión Española, lo que confirma su renovación de contrato con TNT Sports.

Ante esta evidencia, Palma decidió hablar con el medio periodístico y aseguró que el retiro no está tan cerca como se ha dicho.

“Pasado los 50 años todos podemos tener una visión de cómo ya entra la recta final del trabajo. Porque igual uno dice: tengo 54 y se jubila a los 65, más allá de lo que uno pudiera tener presupuestado, al final la vigencia no depende de uno, depende de quienes te evalúan, que no son redes sociales, el público en la calle. La vigencia es a partir de que tu jefe te diga ‘quiero que estés acá’, yo agradezco eso”, confesó.

“Uno puede planificar, en términos laborales, no quiero trabajar hasta los 80 años tampoco, no me veo chocheando en la tele. Pero cuando los jefes te siguen respaldado y manifiestan un deseo de seguir contando contigo, es súper lindo”, agregó.

“Pero como vengo firmando por un año, termina el contrato, me voy de vacaciones y digo ‘si me llaman, las puertas abiertas’. Es muy buen ejercicio firmar por un año porque puede que lleguen otros jefes y digan ‘Claudio, llevas 30 años en esta cosa, ya estás cansado, no tienes voz, tienes que tener un rol más secundario’. En la medida en que no tenga esa noticia, seguiré reencontrándome con esto. Y eso me ha pasado en los últimos años”, enfatizó el relator, por lo que su estancia en el micrófono parece no depender cien por ciento de él.

¿Cuándo juega Colo Colo con Unión Española?

El duelo entre hispanos y albos se jugará este sábado 17 de febrero a las 18.00 horas en el Estadio Santa Laura Universidad SEK.

