Comienza a palpitarse la definición de la Supercopa. Colo Colo y Huachipato definirán al primer campeón del año y habrá de seguro mucho qué analizar con respecto al duelo de este domingo.

Hay algunos que ya se la juegan con un análisis. Claudio Palma en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, entregó su pálpito sobre lo que será el Colo Colo de Almirón y puso en un pedestal a uno de sus jugadores.

El reconocido hincha del club Magallanes no eligió como figura del Cacique a los nombres típicos que saltan a la palestra. Para el relator, que algunos acusan de ser un hincha albo camuflado, hay un jugador que ha destacado en el inicio de año.

El elegido de Claudio Palma

El relator de frases tan reconocidas como “sentarse hinchas” o “lo anunció con letras de liquidación” hizo un pormenorizado análisis del equipo dirigido por Jorge Almirón y señaló al mejor, según su paladar.

“El mejor refuerzo a Colo Colo hasta ahora es Zavala. Nadie ha sacado la distancia que él ha recorrido en los partidos que han jugado. Si tu me preguntas el mejor refuerzo, porque no hemos visto a Vidal, ha sido de lo mejor”, señaló Palma.

“Yo en algún minuto dije que no entendía que se haya ido, no tuvo minutos y no tuvo continuidad”, declaró, siendo bastante crítico con la gestión de Gustavo Quinteros.

Por último, Claudio palma aseguró que debería ser titular para el encuentro dominical ante Huachipato, diciendo que “le ganó la pulseada a Marcos Bolados”. Habrá que ver si Almirón coincide con él.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs Huachipato la Supercopa?

Colo Colo y Huachipato animan la Supercopa de Chile este domingo 11 de febrero a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la comuna de Ñuñoa.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.