Juan Cristóbal Guarello salió al paso del cruce mediático de Claudio Palma y respondió con paños fríos, poniéndole punto final al entuerto con el reconocido relator del fútbol nacional, al menos por su parte.

“Se está armando una polémica en redes… con Claudio Palma. Él es una persona que aprecio mucho y es mi amigo. No hay ningún problema con él, para que quede bien claro”, dijo Guarello en Deportes en Agricultura.

El rostro de la 92.1 FM agrega: “¿qué pasó? No, después empiezan los dimes y diretes, entonces lo cierro acá. Y a Nachito Abarca, un abrazo para él también”.

“Eso, antes que se vuelvan locos, porque la gente que sigue la radio está muy metida en eso. Claudio Palma es un gran amigo, un gran profesional. Trabajé siete años con él y todo bien”, complementó JCG.

Poco después, y ante el revuelo de sus palabras y el hecho en sí, Guarello reiteró que “cabros: hablé con Palma, tranquilos. No voy a entrar en un rifirrafe de ida y vuelta. Sé todo lo que dijo, me da lo mismo. Hablé con él. Me da lo mismo. Quédense tranquilos, y dejen de inventar que (Eduardo) Bonvallet me fue a buscar un día a la casa”.

“Cada tontería que inventa la gente. Ya hablé con Palma, no tengo ningún problema con él. Por eso lo llamé yo. Ya, ¿quedaron tranquilos los hueones? Lo que tenía que decirle a Palma lo hablamos por teléfono hace 10 minutos”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.

El origen de la polémica

Cabe recordar que Claudio Palma se metió al medio de una guerra de mensajes a través de los medios entre Guarello y Waldemar Méndez. A Palma le molestó que el periodista involucrara a su compañero de trabajo e indirectamente a él con representantes.

¿A quién le encuentras la razón en este entuerto? ¿A quién le encuentras la razón en este entuerto? YA VOTARON 0 PERSONAS

Incluso, junto a la respuesta de JCG por la polémica con Claudio Palma, Waldemar Méndez dio pie para llevar a la justicia las acusaciones de Guarello hacia su persona.

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!

¿Qué había dicho Claudio Palma a Juan Cristóbal Guarello?

En resumidas cuentas, Palma contestó por la polémica con Guarello que “ustedes me conocen, soy un hueón frontal. Pero lo que no voy a permitir, es que en un programa donde nos hemos sacado la cresta buscando auspicios y donde llegamos a esta gran radio y somos primera sintonía, se quiera involucrar con representantes, no lo acepto. (…) Si quieres lo hablamos a la cara, porque lo que tengo y me sobran son huevos”.

¿Qué había dicho Waldemar Méndez para empezar la polémica?

Hace unos días, Waldemar Méndez manifestó que “el tema es cómo lo convences (A Ricardo Gareca para venir a la selección chilena), de que venga a un ambiente mediocre, pero no lo digo por los jugadores, porque yo sé que hay un tontito que anda ahí que se llama ‘King point’, ‘King tong’. No sé cómo es que piensa que uno defiende…”.