Se le acabó la paciencia. El ex arquero Waldemar Méndez decidió salir a enfrentar las acusaciones realizadas por Juan Cristóbal Guarello, donde lo acusó de ser “un pelotudo, un don nadie y un títere”, vinculándole con el empresario argentino Fernando Felicevich.

“Le tengo una de Waldemar de Francis Cagigao, papá. Escudería. Y no de las pole position. Irritado me tiene. Me calentó porque yo nunca lo nombré y ese es escudería. ¿Te acuerdas cuando conté que había ido Cagigao a ESPN y habían hecho cola para la felación? ¿Que había sido una vergüenza el nivel de corneteo?“, aseguró el analista en su canal de YouTube.

Pasaron varios días de esos dichos, y Méndez se hizo un espacio en su programa en Radio Futuro, para no sólo responderle a Guarello, sino que además lo amenazó con llevarle hasta los Tribunales de Justicia, para que en esa instancia pruebe tales dichos en su contra.

¿Qué dijo Méndez por dichos de Guarello?

“Yo no tengo nada que ver con un tipo de representantes, si quiere le doy un tiempo para que hable todo lo que tenga que hablar y nos iremos a la justicia si es necesario“, afirma el ex comentarista del Canal del Fútbol, para luego explicar su “ligazón” con Felicevich.

“En mi vida, una sola vez cruce a Felicevich en una escalera y nunca más me he encontrado con él, no lo conozco y no tengo cosas que hablar que a él le tenga que convenir. No tengo ningún tipo de influencia en mi opinión en relación si le conviene o no a cualquier representante, tengo una opinión independiente y formada a lo que a mi me parece”, sostuvo Waldemar.

Respecto de otro punto dicho por Guarello, como es su relación con Cagigao, el otrora arquero respondió que “quizás pensás (sic) que el mundo gira alrededor tuyo y no es tan así. Yo le estaba diciendo porque en su momento Milad había dicho que iban a esperar un tiempo para reemplazarlo y Cagigao dijo que había que contratar a uno ahora. Yo lo estaba diciendo por Milad, no por tu opinión que yo no sabía cuál era tu opinión”.

¿Qué es lo último que pasó entre ambos?

El relator y compañero de Méndez, Claudio Palma, contó en Radio Futuro que “le mandé a decir, nos vamos a ver de frente, soy brutalmente honesto”, y agrega que “Guarello haces un daño tremendo haciendo creer a la gente que, desde el populismo, haciendo creer que pertenecemos a un grupo de representantes”.

¿De qúé lado estás en esta polémica? ¿De qúé lado estás en esta polémica? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.