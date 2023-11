Una verdadera guerra de las comunicaciones deportivas se ha tomado los programas radiales y cibernéticos en los últimos días, donde ahora fue Claudio Palma quien gritó a toda voz una tremenda crítica a Juan Cristóbal Guarello.

Luego de las declaraciones que dio en contra de Waldemar Méndez, que fue el comienzo de la guerra y que mandó todo a un bosque de piernas en contra de Guarello, vino el desahogo de Palma en radio Futuro.

“Que se nos quiere involucrar con un representante. Yo podría hablar muchas cosas y cuando Guarello dice, ojo trabajó conmigo siete años en el13. Cuando dices que te pegué un palo o que te quise callar cuando tapó la pelota Bravo, en el palo arriba, y que era para ti, tuviste tres o cuatro meses donde nos cruzamos y no me dijiste nada, hue… Entonces si quieres lo hablamos a la cara, porque lo que tengo y me sobra son huevos“, comentó Palma.

Una situación que, de igual manera, llego a oídos de Guarello, quien se encargó de aclarar que tiene buena relación con Palma, además de Nacho Abarca, en ese programa, para no agrandar el problema.

La crítica

Claudio Palma se tomó unos minutos en la radio para comentar la situación, donde queda en medio de una guerra de declaraciones que ya lo tenían desesperado.

“Ustedes me conocen, soy un hue… frontal. Pero lo que no voy a permitir, es que en un programa donde nos hemos sacado la cresta buscando auspicios y donde llegamos a esta gran radio y somos primera sintonía, se quiera involucrar con representantes, no lo acepto“, explicó.

“No lo hemos conversado, somos buenos compañeros. Cuando dice que Waldermar llegó por Claro es mentira. Si tengo una cosa en mi vida es integridad. No quedarme nunca con la plata del pan porque tengo formación valórica y porque puedo mirar a mis hijos de frente. Trabajando en el canal del fútbol he sido crítico. Le he pegado palos, critique al término del partido en Ecuador y si me quieren echar me echan”, precisó.

En ese sentido, el histórico relator de TNT Sports, deja en claro que la molestia de todo esto, es que lo relacionen con representantes de jugadores y que está condicionado.

“Lo que me tiene caliente, porque leo comentarios en YouTube, pero cuando se nos quiera o se me quera involucrar con representantes me caliento, porque es mentira. Si fuera cierto tendríamos 15 auspiciadores y todas las semanas a un jugador”, precisó.

Una conversación

Por lo mismo, le mandó a decir a Guarello que conversaran el tema, que solucionaran todo lo que se ha dicho, porque está haciendo daño con sus seguidores.

“Le mandé a decir, nos vamos a ver de frente, soy brutalmente honesto. Me calenté, llevo más de 35 años, nunca he dicho soy periodista, porque no terminé la carrera, soy locutor. Entonces es la única vez que voy habar en serio. Guarello haces un daño tremendo haciendo creer a la gente que, desde el populismo, haciendo creer que pertenecemos a un grupo de representantes”, detalló.

Situación donde Guarello tomó el guante en radio Agricultura, y en un breve momento, aseguró que sus problemas no eran con Claudio Palma y que le ponía punto final.

