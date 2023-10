Juan Cristóbal Guarello se lanzó contra Waldemar Méndez en su último capítulo de La Hora de King Kong. El periodista nacional se descargó en extenso contra Méndez tras enterarse de un comentario del exportero y aprovechó de criticarlo por ser parte de “la escudería” (de Fernando Felicevich).

El pasado martes, en su programa, Guarello reaccionó ante la insólita expulsión de Marcelino Núñez en la Roja y leyó los comentarios de su chat que hablaban de “algo sospechoso”. Anoche, en otra edición de La Hora de King Kong, le dijeron que Méndez “cuestionó tus dichos sobre Marcelino” y ahí empezó todo.

“Es un pelotudo, me da lo mismo que lo diga Waldemar Méndez. Primero, es escudería cien por ciento. Segundo, es un don nadie. Y tercero, que mejor se deje de leer titulares. Y le tengo una de Waldemar de Francis Cagigao, papá. Escudería. Y no de las pole position. Irritado me tiene”, partió.

“¿Por qué no leen lo que dije? Fue un posteo que leí. Pero no saben leer. A Waldemar, si va a una manifestación, le tiran libros en vez de agua y sale corriendo”, sumó. Después, siguió: “Me calentó Waldemar porque yo nunca lo nombré y ese es escudería. ¿Estamos a 19 de octubre? ¡Justo de aniversario! ¿Te acuerdas cuando conté que había ido Cagigao a ESPN y habían hecho cola para la felación? ¿Que había sido una vergüenza el nivel de corneteo?”, siguió.

Luego, leyó una nota de Bolavip del 19 de octubre de 2022. “‘Waldemar Méndez le hace feroz queque a Francis Cagigao’. Miren lo que dijo. ‘Francis, estás colonizando con gente que conoce poco de fútbol y le enseñaste al medio cómo se deben hacer las cosas’. Eso le dijo, no sé si de rodillas, a Cagigao”, contó.

“O sea, pégate una sorbida como esa a Cagigao, que ni siquiera dejó un plan para las divisiones inferiores, tanto que lo tuvo que hacer Rodrigo Robles (gerente de selecciones) para entregársela a Nicolás Córdova (jefe técnico de las juveniles de la Roja). Pégate una sorbida como esa. Dale gracias a Claro Mimica (creador del CDF) porque te hubieras ido hace 20 años de Chile porque acá nunca fuiste aporte. ‘Le enseñaste al medio cómo se hacen las cosas’. ¿Y cómo le fue a las selecciones? ¿A la adulta? No, si no le mandaron a decir. Es un títere. No, no, Waldemarcito. Melón y Melame, Francis y Waldemar”, continuó.

“Si Waldemar se hubiera dado el trabajo, una vez en su vida, de leer, investigar y no repetir como loro lo que le dicen, se hubiera dado cuenta que estaba equivocado. Yo leí un posteo en la transmisión online y me acordé del sorbete del año pasado, que es para caminar por las paredes, ni el Hombre Araña. Entre Luka Tudor y el otro, mil veces Tudor. Por lo menos Tudor metió un gol en su vida”, sumó.

Guarello a Waldemar: “No se meten con el poder del fútbol”

“¿Por qué el fútbol chileno está como está? Por esos. Por la escudería. Por los que mandan y trabajan para la escudería. Algunos por plata y otros por alguna foto. Hay algunos que trabajan por una camiseta, por un café. Por todos estos compadres que, cuando hay problemas con las casas de apuestas, representantes, con el arbitraje, con el golpe de Estado que le dieron a Sebastián Moreno (en la ANFP), dicen ‘ah, sí, la línea de 4 de Audax Italiano’. No profundizan en nada”.

“No son capaces de meterse con el poder del fútbol. Son meros rebotadores, cajas de resonancia. Así es. Lame botas. Nunca voy a poder rebotar una opinión de Waldemar, salvo que sea un mamón, porque nunca dice nada. Lo que me molesta es que es sea tan flojo que sólo sea capaz de leer titulares”, siguió.

“Son sólo lectores de titulares de Twitter. La escudería es de muy mala calidad. Me enojé. Yo estaba caliente porque ya lo tenía hace rato. Porque cuando Waldemar le dice eso a Cagigao, el palo era para mí. Pero como es cagón, no es capaz de decirlo con nombre”, dijo. Como cierre, le pegó a Maks Cárdenas. “Maksito no existe. Por una selfie…”, concluyó.

