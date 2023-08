La polémica relación del representante Fernando Felicevich con sus representados es un cuento de nunca acabar, donde la particular historia con Charles Aránguiz y Leonardo Valencia vuelve a tomar vuelo.

Esto, luego de que Juan Cristóbal Guarello acusó al “Príncipe” de “reclutar jugadores” para su empresario, en especial con la situación del volante y su traspaso a Botafogo, que se ha transformado en una guerra de declaraciones.

Guerra de declaraciones

Fue Charles Aránguiz quien en una entrevista con el diario Las Últimas Noticias se refirió al tema, donde aclaró su postura con la vent de Leonardo Valencia al Botafogo, donde explota el problema entre Felicevich y el ex agente del jugador, Edison Pereira.

“Supe lo que habló Guarello y no me molesta porque no es algo grave, desde mi punto de vista. Pero me doy cuenta de que no está informado de la relación que pueda tener un jugador y un representante”, comenzó explicando.

“No tengo esa facultad de llevar jugadores. Él (Valencia) me dijo que necesitaba una persona de confianza que trabajara con él y me pidió que hablara con Fernando, y como es mi amigo lo ayudé”, detalló.

Respuesta

Una situación que fue tomada inmediatamente por Guarello, en su programa de Youtube “La hora de King Kong”, donde profundizó en la historia, para aclarar a los que han seguido el paso a paso.

“Charles Aránguiz desmintió, pero no desmintió. Desmintió que hubiera estado en reclutar al Leo Valencia, pero no desmintió. Dice que si fuera por eso hubiese llevado a sus amigos, Marcelo Díaz y Vargas, pero también dice que Valencia es su amigo”, comenzó analizando.

“El tema está en tribunales y la mujer de Leo Valencia es testigo de cómo fue a la parcela Charles Aránguiz a convencerlo, no voy a contestar. No voy a entrar en un ida y vuelta con Valencia, pero esto está acreditado en tribunales. Hay testigos, porque se está peleando un incumplimiento de contrato”, precisó.

En ese sentido, vuelve a dejar en claro que este tema trata de cómo Felicevich levantó la venta al Botafogo de Leo Valencia, en una negociación que tenía lista su ex representante.

“No es un tipo despechado que lanza una acusación, hay un tema de platas. El ex representante de Leo Valencia, Edison Pereira, tiene en tribunales esta historia y una de las testigos, la ex mujer de Leo Valencia, que también está en litigio con el jugador, que cuenta cómo llevó a Charles Aránguiz”, profundizó.

“Llegó de la Copa Confederaciones con el contrato listo para Botafogo, se fue con Fernando Felicevich. De hecho, lo que dice la ex mujer es que ‘hace rato que FF te quería’. No voy a contestar, esto está en tribunales no es un cahuín, hay dos versiones y platas de por medio”, finalizó.

¿Cuántos títulos ganó Charles Aránguiz en Universidad de Chile?

Charles Aránguiz estuvo desde 2011 a 2013 en Universidad de Chile, donde en esas temporadas levantó cinco títulos, donde se incluye el más importante, la Copa Sudamericana de manera invicta.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Aránguiz en Inter de Porto Alegre?

Charles Aránguiz regresó en la presente temporada al Inter de Porto Alegre de Brasil, donde firmó un contrato que lo liga hasta finales de 2024 con la institución.