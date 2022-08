En el Superclásico 192, donde Colo Colo le ganó a Universidad de Chile por 3-1 en el estadio Fiscal de Talca, Piero Maza tuvo su primer encuentro oficial de esta índole. El juez FIFA, despedido en su momento por el ex jefe de la comisión arbitral, Javier Castrilli, ha visto un “relanzamiento” de su carrera tras moderar con éxito la Finalíssima entre Argentina e Italia pero, pese a su buen presente, generó opiniones encontradas por su cometido en el cotejo mayor del fútbol nacional.

Así se vio en el panel de ESPN F 90 Chile, donde Fernando Solabarrieta y Waldemar Méndez protagonizaron un acalorado debate. Para el periodista, al árbitro lo “salvó” el VAR, mientras que el ex arquero sostuvo la postura que el equipo referil es uno solo y todos fallan o aciertan, haciendo del actuar de Maza uno correcto.

“¿Piero Maza estuvo a la altura del Superclásico?”, consultó Solbarrieta haciendo que interviniera Méndez: “Está el árbitro, los asistentes y el VAR, que te ayudan. Para mí, Piero Maza hizo un correcto arbitraje, porque terminó tomando las decisiones acertadas y la decisión final es de él. ¿Qué pasa si le dicen que el penal de Navarrete no les parecía? Hasta la anulación del gol de Bouzat fue correcta”, recalcó el ex futbolista.

Ahí, el conductor replicó con todo. “¡No vio los dos penales del partido, no vio la expulsión! Tomó las decisiones acertadas porque había VAR. Te pongo en este caso: lamentablemente, no va a suceder, pero si no hubiese habido VAR, Piero Maza se comía dos penales y una expulsión”, sentenció.

En ese punto, se llevó una dura réplica. “¿A vos qué te importa, si para vos eso es fútbol (sin VAR)? ¿Qué te preocupas?”, devolvió Walde.

En la próxima fecha, Colo Colo deberá mantener sus seis puntos de ventaja en el primer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional cuando reciba a Antofagasta el domingo a las 18:15, mientras que la U actuará el mismo día en el turno anterior, a las 15:45, ante Unión Española en estadio a confirmar.