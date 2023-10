Juan Cristóbal Guarello analizó la desastrosa derrota de la selección chilena ante Venezuela. La Roja perdió 3-0 contra La Vinotinto en Maturín por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

La selección chilena sale de zona de clasificación en la tabla con un golpe bajo, diluyendo todos los avances mostrados en el duelo anterior contra Perú. Las críticas a La Roja y Eduardo Berizzo reaparecen y se intensifican.

“¡Estamos hasta el loly! No, lo que pasa es que Chile ya tenía tres bajas importantes en un momento en que no puedes regalar nada, luego te pierdes dos goles de entrada con los que pudiste haber cambiado el partido. Después se te lesiona Diego Valdés y tuvo una mala decisión Berizzo porque pone a un futbolista que no había jugado (Darío Osorio) y en una posición media extraña. No era precisamente el reemplazante de Valdés”, dijo Guarello en Deportes en Agricultura.



El rostro de la 92.1 FM agregó que “Chile empieza a perder la pelota, pero el partido se mantuvo parejo pese a que Chile perdió varios balones en la salida. Era un partido manejable, le estaba ganando Salomón Rondón a Gary Medel las pelotas aéreas y estaba complicado”.

“Pero estaba un partido mano a mano, hasta que llega el error de Paulo Díaz y ahí hay un antes y un después del gol. Ahora, yo no entiendo: quedan 30 segundos para que termine el primer tiempo… ¿no puedes sacar largo? ¿No puedes evitarte problemas? ¿Para qué sales jugando?”, complementó.

Marcelino, la goleada y futuro de Berizzo

Por otro lado comentó la tonta expulsión que afectó a Chile en lo 58’: “lo de Marcelino (Núñez) tuvo una cuota de estupidez, porque ir a tocarlo al árbitro una vez, dos veces, tres veces. Se regaló”.

“Con el 3-0 pensé que podía venir el cuarto, menos mal que no vino. Venezuela ya estaba de fiesta y lo empezó a pasar bien. Hasta este partido veía que la selección chilena venía mejorando paulatinamente, que iba encontrando una solidez defensiva y que Valdés tomaba el protagonismo que siempre le habíamos pedido. Que Alexander Aravena los minutitos que jugó había andado bien. Que Alexis Sánchez peldañito a peldañito, milímetro a milímetro, venía mejorando. Y esto nos tira todo para abajo, todo a foja cero y cuestionado”, manifestó el periodista.

Por último, Guarello aborda la continuidad del DT: “Berizzo se salva porque ahora vienen los Panamericanos y hay una fecha en noviembre y no hay tiempo para mover nada. Pero evidentemente si no saca cuatro puntos en los próximos partidos por eliminatorias tendrá que ser evaluado. Con tres puntos no se salva”, sentenció JCG.

¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar la selección chilena?

Tras perder contra Venezuela, La Roja vuelve a la acción el jueves 16 de noviembre como local contra Paraguay. El martes 21 del mismo mes visita a Ecuador.

¿Cómo quedó Chile en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas?

Tras caer contra Venezuela, la selección chilena es octava en las eliminatorias con apenas 4 puntos en cuatro partidos, fuera de la zona de clasificación al Mundial 2026.

1.- Argentina 12

2.- Uruguay 7

3.- Brasil 7

4.- Venezuela 7

5.- Colombia 6

6.- Ecuador 4

7.- Paraguay 4

8.- Chile 4

9.- Perú 1

10.- Bolivia 0