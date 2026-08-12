Los Cruzados aprovecharon el viaje al vecino país para jugar por la Copa Libertadores y la aparición de una llamativa "opción de mercado", aunque la resolución debe ser prácticamente inmediata. Compiten contra un gigante trasandino dirigido por un campeón en la Franja.

Hace varios meses que el defensor central Agustín García Basso figura en la carpeta de Universidad Católica. De hecho, los Cruzados intentaron ficharlo para inicios de 2026, aunque finalmente el zurdo zaguero se quedó en Racing Club, donde fue bicampeón continental.

Pero con el viaje a Argentina para afrontar el duelo de ida vs Estudiantes de La Plata, que terminó 1-1 gracias a un gol totalmente inesperado de Fernando Zampedri, la directiva eligió acelerar por él. Seguramente, envalentonados porque García Basso rescindió su contrato con la Academia.

Y al quedar como agente libre, de inmediato se transformó en una llamativa “opción de mercado”, frase que todas las gerencias deportivas de los grandes chilenos utilizan muchísimo. En ese contexto, Cruzados SADP inició las negociaciones para ficharlo.

Agustín García Basso se apresta a rechazar un balón ante la mirada de Carlos Palacios. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Así lo informó el periodista Germán García Grova, quien habitualmente informa de traspasos. “Católica abrió conversaciones por Agustín García Basso. Así me lo confirman fuentes del club”, aseguró el citado comunicador en su cuenta de X. Aunque también dejó claro que todo debe resolverse muy rápido.

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“El defensor tiene 24 horas para responder, dado que que mañana (jueves) cierra el mercado de pases en Chile”, acotó García Grova. Eso sí, los Cruzados tendrán durísima competencia si quieren quedarse con el otrora pilar de la zaga en la Academia. No sólo la prisa reglamentaria.

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La durísima competencia de Universidad Católica por el fichaje de García Basso

De todas formas, Universidad Católica no es el único club que movió sus fichas para quedarse con los servicios de Agustín García Basso. Otro de los que tiene al zurdo defensor de 34 años en sus planes es Newell’s Old Boys. Y en las últimas horas apareció un gigante argentino y de América.

Agustín García Basso marca a Luciano Cabral en un duelo entre Racing Club y Coquimbo Unido. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Independiente de Avellaneda, que también avanzó en las tratativas para fichar a García Basso. Uno de los puestos que precisa el Rojo es el de zaguero central por la inminente salida de Kevin Lomónaco. Aunque según varios periodistas que cubren al Rey de Copas, Gustavo Quinteros no parece muy convencido con ese reemplazo.

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Algo que informó el periodista Nelson Lafit, quien dio cuenta de que el exentrenador de Católica y Colo Colo no tiene mucho interés en García Basso ni en Lucas Carrizo. “El DT tiene otras prioridades en el mercado, si la directiva avanza es otro tema“, contó el citado reportero.

Por lo pronto, los nombres que quiere el exseleccionador de Ecuador y Bolivia son dos. Y ambos juegan en Europa: Nahuel Valenti, quien pertenece al Parma de Italia y Mariano Gómez, quien milita en el Ferencvaros de Hungría. Son los que llenan el paladar del avezado DT argentino-boliviano.

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¿Cuándo juegan la revancha entre la UC y los Pincharratas?

El duelo de vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores tiene fecha: se disputará el martes 18 de agosto a contar de las 20:30 horas en el hermosísimo Claro Arena.

Recuerda que el partido entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se podrá ver en vivo a través de Disney+.