El delantero analizó lo que fue el 1-1 de los cruzados en La Plata y adelantó lo que será la revancha de la próxima semana en el Claro Arena.

Universidad Católica sacó adelante un partido durísimo ante Estudiantes y rescató un valioso empate 1-1 en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, dejando la llave abierta pensando en la vuelta en Chile de una semana más.

El gran héroe de la noche en suelo trasandino fue Fernando Zampedri, quien en el minuto 80’ se mandó el gol de la igualdad cuando parecía que la derrota de la UC era casi inevitable.

Uno que analizó lo que fue este partido fue el volante Diego Corral, quien en la zona mixta aseguró que en su casa será difícil dejar pasar esta opción de clasificar a los cuartos de final de la cita continental.

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En Universidad Católica hay confianza en poder definir todo en casa

El jugador de 21 años afirmó que “estábamos muy unidos desde el minuto uno, comprometidos desde antes. Es lindo tener abierta la llave para definir en casa. Es difícil, nuestra cancha tiene encima al rival, tenemos un lindo ambiente y como afición nos ayuda mucho”.

Universidad Católica dejó abierta la llave ante Estudiantes pensando en la vuelta. | Foto: Photosport.

Sobre las indicaciones que le dio Daniel Garnero para este duelo, el volante declaró que “me dijo que intentara ir hacia adelante para generar acciones ofensivas. Quería darle algo más de verticalidad para el equipo”.

“Vamos a meterle, a ser un equipo siempre junto, unido, que pelea hasta el último minuto. Vamos a seguir con ese mismo espíritu de juego”, concluyó.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes?

La revancha está pactada para el martes 18 de agosto a las 20:30 (hora de Chile) en el Claro Arena. El ganador de este duelo enfrentará en cuartos al clasificado entre Corinthians de Brasil y Rosario Central de Argentina.

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En síntesis