Daniel Garnero ya había dejado una frase que daba a entender su pensamiento respecto de los jugadores Sub 21 con los que cuenta la UC para completar los 1.890 minutos exigidos en las bases de la Liga de Primera 2026. Y mientras el DT argentino toma decisiones para recibir a Deportes Concepción, volvió a hacerlo.

Ante una consulta del uso de futbolistas juveniles desde el minuto 1 ante el León de Collao, Garnero lo descartó. “Todavía no lo definí. Tengo en mente algunas alternativas, pero creo que vamos a poder sumar 120 minutos en varios partidos”, manifestó el ex seleccionador de Paraguay.

“De eso no tengo dudas porque el plantel es así, hay muchos lugares ocupados por juveniles. Hoy no veo que sea algo… estamos en esa búsqueda del equipo”, planteó Garnero, quien en su época de jugador fue enganche de los Cruzados en 1996, cuando llegó a reemplazar a Néstor Raúl Gorosito.

Daniel Garnero con Diego Corral, uno de los juveniles de la Franja. (Andres Pina/Photosport).

A todo eso se suma la seria lesión de Sebastián Arancibia, quien apuntaba a aportar el grueso del minutaje. Otros candidatos que tiene Garnero en el plantel son Diego Corral, Juan Francisco Rossel, Nicolás Letelier y Nicolás L’Huillier, entre otros. Pero al parecer sólo los primeros tres parecen contar en serio.

Firme declaración de Garnero por los Sub 21 en la UC

Para Daniel Garnero, los jugadores Sub 21 de la UC tendrán sus oportunidades. Pero no será en el inicio de la Liga de Primera 2026, pues el DT trasandino considera que el equipo todavía está muy por debajo del nivel para prescindir de futbolistas mayores.

Daniel Garnero en el estadio La Portada ante La Serena. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Lo reconoció sin muchos tapujos. “Me cuesta mucho poner un juvenil. Prefiero sostener uno más grande, pero todavía no lo definí. Entre hoy y mañana voy a tomar una mejor decisión”, manifestó el ex entrenador de Libertad y Olimpia de Paraguay, país donde ganó ocho títulos nacionales.

El duelo entre la UC y el Conce se disputará este domingo 8 de febrero en el hermosísimo Claro Arena a contar de las 20:30 horas. Los Cruzados quieren ganar su primer partido, mientras que los lilas buscan sumar su primera unidad, pues en la primera fecha cayeron ante O’Higgins.

