El jugador de Colo Colo detalló lo que fue el triunfo por 2-1 sobre el cuadro cementero del pasado domingo.

Colo Colo el pasado domingo logró sacar adelante un partido ante La Calera que a ratos se le complicó bastante. Pese a comenzar perdiendo, los albos remontaron para ganar por 2-1 y así mantener su larga ventaja en lo más alto de la tabla.

La cancha sintética del Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar le jugó algunas malas pasadas al Cacique, algo que Arturo Vidal comentó sin tapujos en su última transmisión de streaming.

Por medio de sus canales el King lanzó duras críticas contra el recinto calerano, asegurando que está mal hecho al dejar entrar tanto viento y que la calidad de su césped no es la más óptima.

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Vidal critica duramente la cancha de La Calera tras última visita de Colo Colo

El bicampeón de América aseguró que “es un lindo estadio, pero complicado, está mal hecho, corre mucho viento. Debería ser cerrado porque entra mucho viento”.

“Te perjudica porque en el primer tiempo no podíamos meter la pelota detrás de los centrales, salía muy rápida. Tenías que busca fineza, eso es complicado porque en el pasto sintético no metes el pie tan bien como en el pasto normal. Entonces habían dificultades”, añadió.

Vidal estuvo lejos de ser figura en la victoria por 2-1 de Colo Colo sobre La Calera. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el Rey Arturo afirmó que “ayuda para atacar, porque el otro equipo no logra sacar la pelota, pero perjudica en otras cosas. Cambia mucho el sintético, es antiguo, el de Católica es mejor, más blando, más parecido al pasto normal”.

“Este debe tener muchos años, más corto, rebota mucho la pelota y se mueve para todos lados. Es complicado controlarla. Prefiero jugar en pasto”, concluyó.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este domingo 16 de agosto a las 17:30 horas ante O’Higgins en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

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