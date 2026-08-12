El "10" del cuadro Pincharrata, quien jugaba un buen partido, tuvo que salir tras un fortísimo choque con Jhojan Valencia que le generó una inflamación gigantesca. La imagen habla por sí sola. Su entrenador fue claro tras el encuentro.

Tiago Palacios fue un jugador imparable para la Universidad Católica en el empate que los Cruzados rescataron frente a Estudiantes de La Plata. El “10” del cuadro argentino tuvo un inicio del segundo tiempo prácticamente perfecto y causó muchos problemas al equipo de Daniel Garnero.

Por ejemplo, el uruguayo fue quien generó la clarísima ocasión de gol que despilfarró Fabricio Pérez. Palacios le puso un gran pase profundo a Joaquín Pérez Tobio, quien sacó un centro raso que el mediocampista increíblemente no pudo empalmar de manera correcta.

También habilitó a Gastón Benedetti con una habilitación entre Bernardo Cerezo y Justo Giani. Pero el lateral izquierdo elevó su remate a la portería de Vicente Bernedo cuando estaba dentro del área y en una posición ilusionante. Aunque todo cambió en el minuto 57 del partido.

Tweet placeholder

El charrúa de 25 años saltó a disputar una pelota aérea con Jhojan Valencia. Fue el colombiano quien ganó ese balón. Y después, impactó su cabeza con la de Palacios. Los dos quedaron muy resentidos sobre el césped del estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Sobre todo el volante ofensivo de los Pincharratas.

Tiago Palacios tras el choque contra Valencia. (Captura ESPN).

A pesar del chichón gigante que le salió prácticamente de inmediato al exjugador del Montevideo City Torque, pudo seguir en la cancha durante algunos minutos más. “Se le inflamó la zona del parietal, estoy bastante cerca”, informó el periodista de ESPN Federico Bueno. La imagen habla por sí sola.

Así quedó Tiago Palacios tras el golpazo con el colombiano Valencia. (Captura ESPN).

ver también DT de Estudiantes ilusiona a toda Católica: “Lo único que tenemos en la cabeza es el clásico”

DT de Estudiantes habla del estado de Tiago Palacios tras su duro golpe vs Católica

El entrenador de Estudiantes tardó algunos instantes en sacar de la cancha a Tiago Palacios frente a Universidad Católica. De hecho, el uruguayo hizo alguna jugada más, pero la conmoción fue demasiada. Se jugaba el minuto 67 cuando el “10” le dejó su lugar a Baltasar Rodríguez, refuerzo que llegó desde Racing Club.

“Había tenido anteriormente una jugada. Había quedado con esa situación en la cabeza. Nos dijo que estaba bien”, describió el DT Alexander Medina sobre su pupilo, quien evidentemente quedó a la espera de exámenes y en duda para el clásico ante Gimnasia y Esgrima de La Plata del sábado 15 de agosto.

Tiago Palacios en acción ante la marca de Branco Ampuero: Católica rescató un 1-1 ante Estudiantes en La Plata. (Marcelo Endelli/Getty Images).

El Cacique Medina acotó que “realmente hicimos el cambio igual. Terminó con que a los 6 o 7 minutos de haber ingresado no estaba realmente bien”. Por lo pronto, el cuerpo médico del cuadro Pincharrata debe monitorear la inflamación de la zona y controlar los posibles efectos neurológicos del fuerte golpe.

Recuerda que el partido entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se podrá ver en vivo a través de Disney+.

ver también Aparece en Católica el primer dispuesto a sacrificarse para reemplazar al suspendido Zampedri: “Puedo jugar ahí”

Revisa el compacto del empate entre Estudiantes y Universidad Católica

¿Cuándo juegan la revancha entre la UC y los Pincharratas?

El duelo de vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores tiene fecha: se disputará el martes 18 de agosto a contar de las 20:30 horas en el hermosísimo Claro Arena.