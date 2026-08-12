El Rey se sacó el sombrero por el alza en el rendimiento que ha tenido el exjugador de la Unión Española, quien ha sido uno de los baluartes albos en esta temporada.

Arturo Vidal sabe que la defensa de Colo Colo ha sido un bastión de la campaña que tiene encumbrado al equipo en la Liga de Primera y también está consciente del gran rendimiento que ha mostrado Jonathan Villagra. El zaguero que llegó desde Unión Española se consolidó con Fernando Ortiz.

Y hoy en día, asoma como un indiscutible en la formación alba. De hecho, el “2” ha conformado un tridente de mucha solidez junto al Rey y al uruguayo Joaquín Sosa. Por eso mismo, recibió una gran valoración del otrora jugador de la Juventus de Italia, Barcelona de España y Bayern Múnich de Alemania.

También algunos consejos para empujarlo a dar más. “Lo que se le pide a Villagra es que crea más en sus virtudes. Es rápido, tiene habilidad con la pelota”, dijo Vidal en una transmisión por streaming que hizo en Kick. Aportó más antecedentes de esta visión sobre su compañero.

Jonathan Villagra en acción por Colo Colo vs Unión La Calera. (Andrés Piña/Photosport).

“Antes también tenía eso, pero recibía y tocaba. Ahora lo obligamos a que la tenga y enfrente a un contrario. Hasta que lo enfrenten y la toque”, manifestó el “23” de los albos, capitán del equipo tras la seria lesión que sacó de competencia a Fernando de Paul.

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Vidal se saca el sombrero por el progreso de Jonathan Villagra en Colo Colo

Arturo Vidal tiene clarísimo que Jonathan Villagra ha mejorado mucho desde que tomó la titularidad indiscutida en Colo Colo. Lo nota en cada partido. “Tira centros, llega dentro del área, ha crecido en eso”, aseguró el Rey. Sin ir más lejos, el “2” asistió a Maximiliano Romero en el empate transitorio frente a Unión La Calera.

Arturo Vidal festeja ante Unión La Calera mientras Villagra dialoga con José Cabero. (Andrés Piña/Photosport).

“Se le ve más involucrado en los goles. Eso le faltaba. Lo mismo Sosa. Acá todos hacemos de todo”, sentenció el “23” de los albos sobre ese trío que le ha dado mucha solidez al Cacique y a la portería que por el momento custodia el juvenil Gabriel Maureira.

Por lo pronto, el Cacique afina detalles para recibir a O’Higgins de Rancagua en el estadio Monumental por la fecha 19. Eso sí, Vidal debe cuidarse: quedó a una tarjeta amarilla de la suspensión que le impediría disputar el Superclásico ante Universidad de Chile.

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