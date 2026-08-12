El Rey desmenuzó el tanto de los Cementeros ante Colo Colo, reconoció el gran mérito de Matías Campos López y achacó la acción de Jonathan Villagra, uno de los pilares albos en 2026.

Arturo Vidal sabe que cometió un error importante en la apertura de Unión La Calera ante Colo Colo en el estadio Nicolás Chahuán Nazar. Con la habitual confianza que irradia por su calidad técnica, el Rey fue dormido literalmente por Matías Campos López.

Un pelotazo larguísimo de Christopher Díaz se transformó en asistencia gracias a una excelente resolución del centrodelantero. También por la feble marca que hizo Vidal en esa lucha física que le ganaron con impactante facilidad. En ese contexto, el “23” hizo una radiografía completa de esa conquista.

“El delantero hizo una jugada de calidad. Fue inteligente, esperó que yo mirara la pelota. Me empujó, me sacó, luego esperó el bote y la levantó. Hizo un golazo. Es un buen delantero, entró para molestar”, aseguró el King en una transmisión de streaming que hizo vía Kick.

Matías Campos López celebra mientras Arturo Vidal no puede creerlo. (Andrés Piña | Photosport).

“Yo voy mirando la pelota para pararla. Como es inteligente el delantero me empujó un poco. Es error mío. Pero el Jona (Villagra) como stopper debió volver más rápido, no cambia velocidad. Confía tanto en mí, por eso es culpa mía. No puedo perder una pelota así”, fue la sincera autocrítica de Vidal tras esa conquista.

Y tuvo más, principalmente para realzar la definición de Campos López. “Me cagó el delantero, se confía Jona. Es rápido, llega igual, pero pudo estar antes. No es culpa de Vidal. También es mérito del delantero, es golazo. Yo pude seguir corriendo, pero el Jona debió cubrirme por si la pierdo o no. Ahí tienes 50 y 50“, describió el bicampeón de América con la selección chilena.

Otra imagen del festejo de Campos López frente al Cacique. (Andrés Piña/Photosport).

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Vidal desmenuza su falla en gol de La Calera y da la clave de la remontada de Colo Colo

Arturo Vidal sabe que el principal responsable del gol de Unión La Calera sobre Colo Colo fue él. Pero también cree que Jonathan Villagra pudo haber hecho algo más en su rescate. “No tengo controlada la pelota, voy corriendo para atrás y eso es lo peor para el defensa”, aseguró el Rey.

“Sí, es culpa mía. Pude chocarlo, pero me pueden sacar roja por ser último hombre. Jona debió acelerar y yo ir a la pelea. Una jugada difícil, culpa mía porque Jona confía en mí”, sentenció Vidal sobre esa acción recién iniciado el encuentro.

Además, reveló cuál fue la gran clave que tuvieron los albos para remontar frente a los Cementeros. “En el entretiempo vimos cosas para mejorar, buscar por detrás de los centrales. No eran tan rápidos como nuestros puntas. Pero con calma. Intentamos pases que no se dan seguido en el fútbol chileno”, aseguró Vidal, quien afina detalles para el duelo ante O’Higgins de Rancagua por la fecha 19.

Leandro Hernández aprovechó su velocidad para definir el 2-1 de Colo Colo ante Unión La Calera. (Sebastián Cisternas/Photosport).

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