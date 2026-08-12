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Universidad de Chile

U de Chile revela las ofertas que han llegado por Arce, Barrera y Calderón: ¿Quién puede partir?

El director deportivo Manuel Mayo aclaró la situación de los tres jugadores, donde asegura que han recibido más consultas por sus condiciones.

Por Cristián Fajardo C.

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Fernando Gago, por ahora, no sufrirá modificaciones en su plantel.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTFernando Gago, por ahora, no sufrirá modificaciones en su plantel.

Los últimos días de mercado de fichajes han tenido a Universidad de Chile respondiendo sobre posibles salidas, con clubes extranjeros preguntando por tres jugadores del equipo de Fernando Gago.

Por lo mismo, se aprovechó la conferencia de prensa de presentación de Tobías Reinhart, para aclarar el panorama de las eventuales salidas, en voz del gerente deportivo de Azul Azul.

Fue el propio Manuel Mayo quien reveló la situación de cada uno, asegurando que ha recibido consultas por Agustín Arce, Lucas Barrera y Franco Calderón: ¿Cuál tiene opción de emigrar?

Agustín Arce es seguido desde el extranjero. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Universidad de Chile no cierra el mercado de fichajes y menos las opciones de salida, así lo dejó en claro el gerente deportivo, quien asegura que más que ofertas, han recibido consultas por Agustín Arce, Lucas Barrera y Franco Calderón.

“Respondo dentro de lo que se pueda, con estas preguntas si hay oferta o no, tengo que definir qué es una oferta. De esos jugadores no ha llegado nada concreto, pero por Agustín y su rendimiento nos han preguntado condiciones, qué pensamos, hemos dicho que es importante y que si quieren ofertar lo hagan de manera formal”, explicó.

En esa misma línea también tocó un nombre que han acercado a la Liga de Quito por Gustavo Álvarez: “De Franco Calderón tampoco nada formal, pero sí han preguntado clubes de Sudamérica”.

El último fue Lucas Barrera, de quien incluso se habló de una millonaria oferta desde Estudiantes por el juvenil azul: “Sí, nos llamaron de Argentina preguntando por prestamos con cargo. Se hablaron de montos de venta grande, no ha sido así, fue del futbol argentino y nos preguntaban por préstamo y no haremos algo así. Quedan días, pueden pasar cosas, por ahora descartado que salgan”.

Mira las declaraciones:

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