El gerente deportivo Manuel Mayo asegura que trabajarán hasta el final del mercado, además que lo del defensor está siempre latente.

El jueves por la noche cierra la ventana de invierno del mercado de fichajes, donde Universidad de Chile confirmó que hace el esfuerzo por sumar un tercer nombre tras Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart.

En ese sentido fue el gerente deportivo, Manuel Mayo, quien asegura que no detendrán las aspiraciones por contar con otro jugador para el equipo del técnico Fernando Gago.

Por lo mismo, habló de Igor Lichnvosky, pero dejó abierta la opción de que esto sea para el próximo año, jugando una interrogante con el defensor formado en la U.

Manuel Mayo sigue buscando refuerzos. Foto: Diego Martin/Photosport

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La U quiere un tercer nombre para cumplir con Gago

Manuel Mayo ha sido la cara visible de la dirigencia de Azul Azul con el tema de los refuerzos del mercado de fichajes, por lo mismo contó la decisión que tomaron.

“Con respecto al mercado, lo ha dicho Fernando también, hemos trabajado de la mano, definimos los puestos a reforzar, contentos por Gonzalo, por Tobías, que viene a jerarquizar el plantel. Tenemos hasta mañana, hacemos los esfuerzos para que llegue alguien más”, explicó.

En ese sentido, también asume responsabilidad en la caída de algunos nombres, con lo que pasó con Gauthier, pero asegura que también es la forma en que los medios avisan refuerzos que no están firmados.

“Es difícil responder por lo que no llegaron. muchas veces los medios dan información, se enteran cosas que está bien, pero dan hechos por jugadores que no están firmados. Si tengo que responder por cada jugador, no terminamos más”, detalló.

“El mercado es dinámico, en cada partido el entrenador va cambiando y las prioridades reorganizando. Tenemos dos refuerzos y esperamos tener un tercero, para cumplir con el entrenador”, profundizó.

Igor Lichnovsky tiene opción de volver a la U. Photo: Joshua Devenie / www.photosport.cl

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La U juega a las dudas con Lichnovsky

Uno de los nombres que suena con fuerza en las últimas horas del mercado de fichajes es el de Igor Lichnovsky, el defensor formado en Universidad de Chile quien asoma como variante en la última línea.

Pese a esto, Manuel Mayo optó por jugar al misterio, más allá de confirmar que han conversado en varias oportunidades sobre su regreso con la camiseta bullanguera.

“Tengo buena relación, hablamos mucho, quiere mucho al club, hemos hablado de su regreso y esperamos que sea lo antes posible, quizás en diciembre, no sé”, explicó Mayo.