El zaguero central una vez más fue punto alto del Cacique y hasta se vistió de asistidor para el empate parcial que anotó Maxi Romero. Tras el partido, lanzó un claro recado para todos sus compañeros por el rendimiento del equipo.

Colo Colo parecía tener muchos problemas para encontrar la llave que le permitiera vulnerar a Unión La Calera, pero la encontró con un desborde inesperado de Jonathan Villagra. El zaguero central, uno de los puntos más altos en el Cacique durante la campaña, apareció como un extremo derecho.

Y sacó un centro muy preciso para que Maxi Romero empalmara la pelota con la precisión suficiente para vencer al golero argentino Nicolás Avellaneda. Además, Villagra aportó mucha solidez defensiva a pesar de que no pudo bloquear el remate de Matías Campos López para la apertura de la cuenta tras un grosero error de cálculo de Arturo Vidal.

Con esa actuación, el exdefensor central de Unión Española fue distinguido como la figura del encuentro por la transmisión de TNT Sports. “Fue un partido complicado, el primer tiempo se trabó mucho y no pudimos hacer nuestro juego”, reconoció el Jona Villagra.

Colo Colo celebra uno de los goles que anotó ante los Cementeros. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Pero en el segundo nos soltamos, jugamos de igual a igual y lo terminamos ganando. Venimos a jugar de visita, La Calera es un equipo que juega y va a presionar. No hay que desmerecer a nadie”, aseguró el zaguero, quien también pasó por las divisiones menores de Cobreloa.

Una advertencia importante para sus compañeros con respecto al desenlace liguero. “Al pasar los minutos le dimos la vuelta y pudimos remontar. Es trabajo, siempre lo he dicho, uno enfocándose uno y trabajando y dando todo en el día a día las cosas se dan”, dijo Villagra sobre su buen momento personal.

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Jonathan Villagra alienta a Colo Colo a dar el máximo tras vencer a La Calera

Jonathan Villagra le dejó un recado a todo el plantel de Colo Colo luego de este 2-1 frente a Unión La Calera en el césped sintético del estadio Nicolás Chahuán Nazar. “Vamos hacia arriba, todavía no conseguimos nada, pero estamos trabajando para eso”, aseguró el “2” de los albos.

Jonathan Villagra en acción ante Unión La Calera en la fecha 18. (Andres Pina/Photosport).

También aprovechó el espacio en la estación televisiva dueña de los derechos del fútbol chileno para enviarle un saludo a su familia y sus cercanos. También mandó sus condolencias por un accidente que enlutó a todo el fútbol chileno: un choque terminó con dos personas fallecidas.

Y ambas resultaron ser Víctor Águila y su esposa, padres del jugador de San Marcos de Arica Yerko Águila. “Un saludo a la familia Águila que tuvo un accidente en Temuco. Mi más sentido pésame a ellos”, cerró Jonathan Villagra en la entrevista que tuvo con el periodista Daniel Arrieta.

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