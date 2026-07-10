El defensor renovó con el Cacique pero en medio de rumores de un traspaso a Argentina. Explicaron qué fue lo que pasó.

Colo Colo sorprendió a sus hinchas luego de anunciar la renovación de Jonathan Villagra justo cuando su nombre sonaba en el extranjero. El defensor, que ha tenido un alza esta temporada, extendió su vínculo con el Cacique y dejó un manto de dudas sobre lo que pasaría con su futuro.

Fue en medio de los rumores que lo acercaban a Talleres, pedido nada menos que por Jorge Sampaoli, que Aníbal Mosa confirmó su continuidad. “Él tenía contrato hasta 2028 y hace un tiempo renovó hasta el 2030 entonces no creo que se mueva“, señaló el presidente de Blanco y Negro.

La situación de inmediato instaló la pregunta de qué fue lo que pasó con su salida al extranjero, la que parece haberse caído. Sin embargo, lo que no se sabía era la insólita razón por la que le terminaron bajando el pulgar en la T, la que no tiene que ver ni con dinero con ni su rendimiento.

Jonathan Villagra se queda con las ganas de dar el salto desde Colo Colo al extranjero por no tener espacio

A pesar de que estuvo sonando en Talleres, Jonathan Villagra no se moverá de Colo Colo. El defensor renovó y extendió su vínculo con el Cacique hasta el 2030, pero con muchas preguntas en torno a lo que realmente pasó con el interés del cuadro argentino.

Jonathan Villagra renovó en Colo Colo en medio de rumores de salida. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN, en la T sí estaban interesados en el zaguero albo. “Es real, preguntaron por él“, lanzó de entrada.

Pero más allá de las ganas, Talleres se vio obligado a descartar a Jonathan Villagra por un insólito motivo confirmado por su propio presidente. “Andrés Fassi me dijo que no han preguntado porque no tienen cupo“, sentenció.

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Esta situación deja con las ganas al defensor de dar el salto al extranjero como siempre ha soñado. Eso sí, todavía con chances de hacerlo si es que sigue rindiendo a este nivel en Colo Colo hasta el final de la temporada.

Después de haber extendido su vínculo con el Eterno Campeón, cualquier club que lo venga a buscar tendrá que sentarse a negociar. Una decisión con la que lo blindan y se aseguran dinero si es que lo venden en el futuro.

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Jonathan Villagra no se moverá de Colo Colo y Talleres, pese a quererlo, no tiene espacio para llevarlo. El defensor intentará mantenerse como uno de los pilares del Cacique para así mantener sus opciones de irse al exterior.

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En resumen, Colo Colo y Villagra