El Tuto pasó de capitán a quedar totalmente en duda en el arco del Cacique para la segunda rueda. Explicaron las razones que hay detrás.

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Colo Colo está siendo protagonista en el mercado de fichajes de invierno, donde está buscando un arquero. El Cacique mira algunos nombres en la portería para pelearle el puesto a Gabriel Maureira, lo que deja el futuro de Fernando De Paul en el aire.

El Tuto se ha mantenido alejado de las canchas por una grave lesión en la primera rueda. Una avulsión proximal del isquiotibial derecho lo obligó a ser operado y lo tiene con fecha de regreso recién para septiembre, algo que ha instalado la duda sobre las verdaderas razones de Fernando Ortiz para estar mirando a otro guardameta.

Sin embargo, este viernes se conoció la razón que hay detrás para que la dirigencia alba esté pensando en contratar a un nuevo portero. Y esto tiene que ver con el estado en el que volverá quien fuera capitán del Cacique a comienzo de año, el que no da mucha seguridad.

Colo Colo mira arqueros ante las dudas que deja la lesión de Fernando De Paul

La búsqueda de un nuevo arquero en Colo Colo ha dejado muchas preguntas en torno al caso de Fernando De Paul. El Tuto tiene fecha de regreso en dos meses más pero el Cacique, en lugar de esperarlo, le traerá más competencia.

Fernando De Paul volverá a Colo Colo pronto pero el club igual busca un arquero. Foto: Photosport.

Y si bien la idea es que sea parte de la lucha por el puesto, en el club miran a otros nombres para presionar a Gabriel Maureira. “Cuando uno va preguntando, dicen que vuelve a mediados de septiembre trabajando a la par“, explicó el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN.

Pero tras ello, el reportero albo destapó la verdadera razón por la que Colo Colo quiere otro arquero a pesar de que Fernando De Paul está pronto a volver. “Otra cosa es cómo vuelve: en las mismas condiciones, al 100%, 10 de 10“.

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Con poco más de un tercio de la temporada disputada cuando vuelva, en el Cacique no se quieren arriesgar y menos cuando están cerca del título. Sin la certeza de que el Tuto pueda a estar a disposición en los plazos, el club prefiere jugársela con otro nombre.

Esto dejaría en llamas la pelea por el arco albo para el 2027, donde podrían sumar la Copa Libertadores o Copa Sudamericana a sus desafíos. Con contrato hasta diciembre del próximo año, el ex U de Chile se jugará más que la parte final de su carrera una vez pueda volver a la acción.

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Fernando De Paul sigue recuperándose mientras Colo Colo sigue mirando a otros arqueros. El Cacique está moviéndose en el mercado de fichajes y apuesta por una movida en el arco para no perder tiempo rumbo al título.

Los números de Fernando De Paul en Colo Colo

Hasta su lesión, Fernando De Paul logró disputar un total de 73 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos dejó su arco en cero en 27 ocasiones y recibió 72 goles en los 6.412 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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En resumen, Colo Colo y De Paul