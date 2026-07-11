La cita planetaria ya conoce a los cuatro equipos que sueñan con levantar la Copa del Mundo, con predominio total de Europa y sólo uno fuera de ese continente.

Entramos a la última semana del Mundial 2026. Tras más de un mes de competencia y 100 partidos disputados, llegó el momento de que se jueguen las semifinales que definirán a los equipos que lleguen a la gran definición por el título.

Más allá de las discusiones previas al torneo, a esta instancia llegaron las cuatro mejores selecciones del planeta, no sólo por que son las que encabezan el ranking FIFA, sino que fueron a lo largo del certamen las escuadras que más destacaron.

Como ha sido la tónica en este Mundial 2026, Europa es la clara dominadora de esta instancia, pues de los cuatro equipos que llegaron a semifinales, tres pertenecen al Viejo Continente, y sólo uno, Argentina, representa al fútbol sudamericano.

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¡Todo listo! Estos son los cruces de semifinales del Mundial 2026

El primero de los encuentros se jugará este martes 14 de julio a contar de las 15:00 horas en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, donde se verán las caras Francia y España, actualmente las dos mejores del planeta para la FIFA.

Mientras Les Bleus superaron por 2-0 a Marruecos en cuartos de final del Mundial, La Furia Roja dejó en el camino a Bélgica, a quien venció por 2-1. Los galos van por su tercera definición consecutiva, los hispanos por su segunda después de 16 años.

Al día siguiente, el miércoles 15 de julio y a la misma hora, es decir, tres de la tarde en Chile, se enfrentarán las selecciones de Inglaterra y Argentina. Este lance se jugará en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Para llegar a semifinales del Mundial 2026, los Tres Leones vencieron en tiempo suplementario a Noruega por 2-1 en Miami. En tanto, la Albiceleste también fue al tiempo extra para dejar en el camino a Suiza por 3-1. Los británicos van por su primera final en 60 años, los trasandinos por su segunda seguida.

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En síntesis