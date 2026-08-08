Los jugadores del Pije se trasladaban a Concepción para disputar un partido. La situación conmueve a la Región de La Araucanía.

La Región de La Araucanía amaneció con una muy triste noticia: un bus que trasladaba a jugadores juveniles de Deportes Temuco protagonizó un accidente. Dos personas fallecieron.

En un hecho que todavía se está investigando para esclarecer de mejor manera la dinámica de lo sucedido, el vehículo de pasajeros salía desde la capital de La Araucanía hacia Concepción para llevar a los jóvenes futbolistas a un partido. Sin embargo, la tragedia se cruzó en su camino.

Dos fallecidos en el accidente

De acuerdo a los datos preliminares, un vehículo menor, tipo “panadera”, impactó al bus de Deportes Temuco. Las imágenes permiten ver la magnitud del choque, ya que además dos personas que se trasladaban en el auto blanco resultaron fallecidas.

Las personas que perdieron la vida corresponden a un hombre y una mujer, de 47 y 49 años respectivamente. Además, “un menor de 13 años fue trasladado al Hospital Regional, donde actualmente se mantiene en riesgo vital“, indicó la coronel Ximena Valle, prefecto de Cautín de Carabineros en declaraciones recogidas por Cooperativa.

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Desde Deportes Temuco, junto con lamentar la situación, informaron que la delegación del club se encuentra en buen estado. Enviaron su pésame a las familias de las víctimas fatales que deja esta tragedia.

“Afortunadamente, todos los integrantes de nuestra delegación se encuentran bien. Las personas afectadas corresponden a ocupantes de un vehículo menor involucrado en el accidente. Lamentamos profundamente este terrible suceso y enviamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias y seres queridos de las personas afectadas“, informaron desde el Pije.

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El menor de 13 años que se encuentra grave está en el Hospital Regional de Temuco. Mientras, personal de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (Siat) de Carabineros estará a cargo de esclarecer los hechos que terminaron en esta triste noticia.