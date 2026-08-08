El Romántico Viajero trabaja en la incorporación de un querido ex jugador del club.

Universidad de Chile busca a su última incorporación de este mercado de pases. De forma inesperada, apareció una oportunidad de concretar el regreso de un pichón de la era Jorge Sampaoli.

El Romántico Viajero ha comenzado de buena manera el segundo semestre del año. La pelea por el título con Colo Colo está muy complicada, ya que los de Macul les sacan 12 puntos de ventaja, pero mientras las matemáticas den, intentarán seguir luchando.

El regalón de Sampaoli que puede volver

Durante este mercado Universidad de Chile incorporó a Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart. Claro que con ambos argentinos no se terminarían los refuerzos, es que Fernando Gago quiere a un defensa, situación que se vio truncada luego de que el uruguayo Valentín Gauthier no aprobara los exámenes.

De tanto buscar, algo iban a encontrar los Azules. Resulta que Igor Lichnovsky, jugador formado en el club y que fue tricampeón bajo el mandato de Jorge Sampaoli entre 2011 y 2012, quedó libre tras terminar contrato con el Fatih Karagumruk de Turquía.

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Lichnovsky tiene 32 años y viene de disputar 13 partidos en tierra otomana, donde estuvo los últimos seis meses luego de salir de América. Sigue en un buen nivel y de hecho, estuvo en la última nómina de Chile para los amistosos ante Portugal y RD Congo, sumando minutos ante los africanos.

De acuerdo a TNT Sports, desde Universidad de Chile todavía no le realizan una oferta, pero los Azules consultaron por la situación del jugador. Ante la opción de que llegue libre, en las próximas horas se podrían iniciar las negociaciones entre ambas partes.

Igor Lichnovsky en el Fatih Karagumruk de Turquía. Imagen: Instagram

Igor Lichnovsky debutó en 2011 en el Romántico Viajero y partió en 2014 a Porto. Desde entonces pasó por Sporting Gijón, Real Valladolid, Necaxa, Cruz Azul, Al Shabab, Tigres, América y el mencionado Fatih Karagumruk. Ahora podría concretar su regreso al CDA luego de 12 años.