Existen dos puntos dentro del acuerdo que firmó el tocopillano que llaman poderosamente la atención. Desde su extensión hasta lo económico.

Alexis Sánchez continuará su carrera como futbolista en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde vestirá la camiseta de CF Montréal, con un llamativo contrato que lo pone a la altura de otras figuras mundiales que militan allí.

El asunto es que este mismo vínculo que lo separa del resto de sus compañeros en el cuadro canadiense al ser “jugador designado“, entrega un par de detalles hasta ahora desconocidos. Una especie de “letra chica” que vale la pena mencionar.

ver también Mientras Lionel Messi cobra US$28 millones, este será el salario de Alexis Sánchez

La “letra chica” del contrato de Alexis Sánchez con CF Montréal

Un detalle no menor es que el acuerdo que tiene el tocopillano con la institución no es por dos temporadas. Y es el propio club quien lo aclara en su comunicado oficial: “El delantero de 37 años firmó hasta la Temporada Sprint 2027“, es decir hasta el 31 de mayo del próximo año.

Y es aquí donde CF Montréal explica que en el caso de Alexis Sánchez, “el club tiene una opción para extender el vínculo por toda la temporada 2027-28” en caso de cumplir con ciertos objetivos, aplicándose lo que en la MLS se conoce como la “fórmula 1+1”.

Otro aspecto a considerar es que el chileno se regirá bajo la “Ley Beckham“, es decir que al tener el rótulo de Jugador Designado, recibirá un sueldo mayor al que permite la competición, que se maneja bajo la norma del tope salarial con excepciones.

Esto significa que el contrato de Alexis representa un cargo fijo de US$803.125 dólares dentro del tope salarial de CF Montréal. Entonces, como su sueldo será muchísimo mayor a esa cifra, toda la millonaria diferencia queda fuera del cálculo legal y es pagada directamente del bolsillo de los dueños de la institución.

Tweet placeholder

En síntesis