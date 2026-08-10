El lateral derecho se ha transformado en pieza fundamental y hasta hace recordar el caso de Gabriel Suazo.

Colo Colo sigue firme como puntero de la Liga de Primera. El Cacique ahora tuvo que lograr hasta el último minuto para lograr el triunfo en el Estadio Nicolás Chahuán. Con goles de Maxi Romero y Leandro Hernández, los albos vencieron por 2-1 y ahora tienen 45 puntos en la cima del torneo.

Presentación donde hubo palabras de elogios para un jugador que no hace mucho era uno de los más cuestionados en el equipo de Fernando Ortiz. Esto tiene relación con Jeyson Rojas que irrumpió en el 2021 y fue clave en el equipo que salvó la categoría con Gustavo Quinteros.

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Sin embargo, no pudo repetir su rendimiento y luego salió a préstamo a equipos como Unión Española y Deportes La Serena. Pero su nueva oportunidad llegó este 2026 y con el “Tano” como gran artífice.

Rojas se afianzó por la banda derecha y su gran nivel lo demostró ante los cementeros. Cuando el Cacique estaba en desventaja, agarró el balón en el minuto 59 y comenzó a encarar hacia el arco rival.

Jeyson Rojas sigue sumando elogios por su gran momento en Colo Colo

Al mejor estilo de los laterales brasileños, fue pasando rivales y dejó solo a Jonathan Villagra, que centró para Romero y marcó el primero. Si hasta hizo recordar lo que vivió Gabriel Suazo que tras sufrir fuertes críticas, logró elevar su nivel hasta ser capitán del Cacique y hoy estar jugando en Europa.

Los elogios para Jeyson Rojas: “Se siente titular”

El gran momento de Jeyson Rojas se vitalizó de inmediato en redes sociales. Incluso hasta recibiendo más comentarios que el propio gol de Maxi Romero.

Por lo mismo fue alabado por un histórico de Colo Colo. Es así como Marcelo Barticciotto destacó la resiliencia del lateral para afrontar las críticas y hoy responder en cancha a lo grande.

“Está con confianza. Se siente titular. No está en duda su puesto, está por sobre Matías Fernández que lo trajeron este año. Eso es super importante para un jugador”, recalcó sobre el momento que vive el lateral.

En resumen:

Colo Colo venció a Unión La Calera y es puntero de la Liga de Primera con 45 unidades.

Jeyson Rojas fue uno de los más destacados con gran jugada en el inicio del gol de Maxi Romero.

Marcelo Barticciotto destacó la redención de Rojas que pese a las críticas hoy es titular indiscutido. Incluso los hinchas lo comparan con Gabriel Suazo que vivió un caso similar.