En la directiva de Blanco y Negro recogieron la información llegada desde Brasil y contaron varios detalles en torno al arribo del seleccionado chileno. ¡Hay una cartita bajo la manga!

Después de algunos dias, Iván Román finalmente fue presentado como flamante fichaje de Colo Colo. Y desde Brasil se revelaron primero las reales condiciones con las que el zaguero central de 20 años llegó al estadio Monumental procedente de Atlético Mineiro.

Precisamente fue el club dueño de su pase el que blanqueó parte del trato firmado con el Cacique. “El acuerdo prevé una compensación financiera, es válido por un año y no incluy una opción de compra por los derechos económicos”, ratificó el Galo a través de sus redes oficiales.

Algo que podría verse como un doble traspié en el Eterno Campeón: la plana mayor de Blanco y Negro pretendía sumarlo por 18 meses e intentó incluir una cláusula para poder adquirir parte de su pase. Un acápite que finalmente no quedó estipulado en el vínculo.

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Además de la buena que le deseo el elenco de Minas Geráis al defensor surgido en las inferiores de Palestino, en su presentación oficial quedaron claros más detalles en torno a la negociación. “Mineiro plantea esta situación. Tenemos otros alcances comerciales, no directamente sobre una opción de compra”, afirmó Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro.

“Es algo que nos interesaba, pero forma parte del contexto de este tipo de contrato. Quisiera agradecerle a la familia de Iván, a David que trabajó con nosotros durante varios días. Y a nuestro socio, Atlético Mineiro, que contribuyó para realizar esto”, añadió el Kaiser. Aunque contó una buena nueva que no fue informada desde el conjunto brasileño.

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Colo Colo se guarda un as bajo la manga con el fichaje a préstamo de Iván Román

Al parecer, Colo Colo tiene una cartita bajo la manga para extender la estadía del fichaje de Iván Román, inicialmente pactado hasta mediados de 2027. El seleccionado chileno de 20 años se declaró feliz por vestir la camiseta del cuadro que es hincha.

Y podría estar incluso 18 meses en Pedrero, como era deseado originalmente por la plana mayor alba. “Tiene una opción de extenderlo durante el segundo semestre de 2027. Lo segundo, en caso de estar en un evento internacional, garantiza que el jugador permanezca con nosotros hasta que concluya esa participación”, manifestó Jaime Pizarro.

Iván Román fue titular en la Roja durante el cierre de las Eliminatorias 2026. (Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport).

El otrora jugador, DT y gerente deportivo también reveló quién se hará cargo de los emolumentos de Román. “La remuneración del jugador es responsabilidad de nuestra institución”, sentenció el capitán del equipo campeón de la Copa Libertadores en 1991.