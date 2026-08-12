La Ferochi realizó el lanzamiento de la Temporada Deportiva 2026-2027

Del 31 de marzo al 4 de abril de 2027 se disputará la 78° versión del Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna Monumental "Gonzalo Vial Vial" de Rancagua.

La Federación del Rodeo Chileno (Ferochi) realizó este miércoles el lanzamiento oficial de la Temporada Deportiva 2026-2027, cuyo periodo se inicia oficialmente este sábado 15 de agosto, mientras que los primeros cinco rodeos del calendario se disputarán el fin de semana del 22 de agosto.

La actividad contó con la presencia del presidente de Ferochi, Alfredo Moreno Echeverría; el vicepresidente Claudio Aravena Flores; el director Faruk Touma Aguad; y el jinete Martín Durán, actual Campeón de Chile.

En la oportunidad, la máxima autoridad de la institución realizó un balance de la gestión 2025-2026 y destacó las proyecciones de este nuevo ciclo. “Lo principal es el entusiasmo y la esperanza que todos los huasos tenemos para esta temporada”, enfatizó Moreno.

Asimismo, abordó las definiciones de calendario e infraestructura para Rancagua y los Clasificatorios, señalando que “bajo nuestra experiencia y lo que queremos dejar establecido, es que hay que tratar de hacerlo con el horario de verano, cuando los días son más largos y el clima nos acompaña más”, agregando que el objetivo central es priorizar el bienestar animal.

Por su parte, el campeón nacional Martín Durán destacó el inicio de esta nueva campaña y su incorporación al Criadero Lomas de Quilicura en la Asociación O’Higgins junto a Pablo Pino y Alberto Romero: “Todos los corrales se preparan con mucha ilusión, que es lo que mueve al huaso. Esa ilusión nos motiva día a día a poner a punto los caballos y armar el equipo”, sostuvo el jinete, confirmando además la continuidad de la collera campeona, Laurencio y Ramoncito.

Fechas del 78° Champion de Chile y Clasificatorios

El timonel de la institución dio a conocer las fechas y sedes oficiales de los Clasificatorios y de la máxima cita del rodeo nacional:

• Clasificatorio Zona Sur:

o Fecha: 3 al 7 de marzo de 2027

o Organiza: Asociación Río Cautín

o Sede: Medialuna SOFO, Temuco

• Clasificatorio Zona Centro:

o Fecha: 10 al 14 de marzo de 2027

o Organiza: Asociación Ñuble

o Sede: Medialuna de San Carlos

• Clasificatorio Zona Norte:

o Fecha: 17 al 21 de marzo de 2027

o Organiza: Asociación Talagante

o Sede: Medialuna de Valle Hermoso, Paine

• 78° Campeonato Nacional de Rodeo:

o Fecha: 31 de marzo al 4 de abril de 2027

o Sede: Medialuna Monumental “Gonzalo Vial Vial”, Rancagua

Clasificatorios Escolares

Estas competencias deben realizarse antes del 30 de diciembre de 2026, mientras que la Final Nacional Escolar se volverá a disputar en el marco del 78° Campeonato Nacional de Rodeo.

• Clasificatorio Centro – Norte: Asociación Maipo.

• Clasificatorio Centro – Sur: Asociación Río Rahue.