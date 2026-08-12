El delantero belga llega a uno de los clubes sensación del fútbol europeo para esta temporada.

El mercado en Europa no descansa y ahora uno de los mejores socios que tuvo Alexis Sánchez, Romelu Lukaku, hace noticia al cambiar Italia por un club plagado de estrellas.

Pocos jugadores tienen la carrera que posee el delantero belga. Chelsea, Manchester United, Inter de Milán y Roma, entre otras, son las camisetas que ha defendido. Ahora cambia de equipo y de liga, por sumarse a un ambicioso proyecto.

El nuevo equipo de Lukaku

Luego de estar en las últimas dos temporadas en Napoli, Romelu Lukaku tiene una nueva aventura en el fútbol. El jugador de 33 años es refuerzo de Fenerbahce. De esta manera, deja atrás sus campañas en Italia y se muda a Turquía.

“Es un gran honor y un privilegio para mí unirme a su club y formar parte de un club tan magnífico con una historia tan gloriosa”, indicó Lukaku en declaraciones difundidadas por su nuevo club.

ver también Alexis Sánchez y la “letra chica” que tiene su contrato con CF Montréal en la MLS

Romelu Lukaku tiene un vínculo con Chile a través de Alexis Sánchez. Fueron compañeros en Manchester United e Inter de Milán. Incluso, el tocopillano sonó en el club turco en esta temporada, pero finalmente tomó la oferta del Montreal de la MLS.

Lukaku vivió en Turquía durante su niñez, por lo que confesó su alegría por estar de vuelta en este país. “Mi regreso será un momento muy especial y emotivo. Me enorgullece que esto suceda con el Fenerbahce”, explicó el atacante.

Ederson, Nathan Aké, Nelson Semedo, Milan Skriniar, N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, Marco Asensio, Mason Greenwood y Anderson Talisca, son algunas de las grandes estrellas que posee Fenerbahce. Están en la fase previa de la Champions League, donde se medirán ante Olympique de Lyon. Ambicioso proyecto de los turcos.