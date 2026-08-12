La nueva versión del choque de azules y blancos tendrá novedades en la previa del encuentro, con eventos para ambas hinchadas.

Para el 23 de agosto está programado el Superclásico número 200, donde Universidad de Chile debe recibir a Colo Colo por la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, se han realizado reuniones para la organización, recordando, además, que este choque marcará el regreso de los visitantes a los grandes clásicos del fútbol chileno.

En ese sentido habrá una novedad que genera de inmediato polémica, porque la autoridad ya autorizó un “banderazo” para los hinchas de la U en el Estadio Nacional y un “arengazo” de Colo Colo en el estadio Monumental.

El arengazo se realizará al día siguiente en el Monumental. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Los detalles del banderazo y el arengazo del Superclásico

Así lo adelantó antes que nadie el periodista Fernando Tapia en el programa “Pauta de Juego”, quien entregó detalles de lo que se vivirá en la previa del Superclásico.

“Será en el Estadio Nacional para Universidad de Chile, el día viernes 21. Son 23.000 hinchas autorizados, Andes y Galería Sur, con retiro de ticket para ese evento específico en una ticketera”, explicó el periodista.

Lo mismo ocurrirá 24 horas después con Colo Colo, donde se llevará a cabo el “arengazo” para los fanáticos albos: “Es un entrenamiento con público.”

“El sábado 22 el arengazo de Colo Colo. En este caso será a las 11 de la mañana, con un máximo de 10.000 personas. Eh, más o menos el mismo tono. Entonces yo dije, yo pregunté, dije qué raro, porque pensé que estas cosas no iban a ser autorizadas, pero aparentemente, se estaría dando…”, finalizó.