Luego de caso 50 años la naranja mecánica tendrá un entrenador extranjero tras la salida de Ronald Koeman.

Luego del Mundial 2026 varias selecciones decidieron pegar un volantazo con sus respectivos entrenadores. El no lograr los objetivos obligó a realizar cambios, algo que el combinado de Países Bajos vivió en carne propia.

Y es que la decepcionante eliminación en los 16avos de final ante Marruecos vía tanda de penales hizo que Ronald Koeman dejara el cargo. Con esto quedó vacante el puesto de DT de uno de los combinados más importantes del viejo continente.

Luego de unas semanas de búsqueda, finalmente la naranja mecánica dio con el indicado. Se trata del español Xavi Hernández, el primer entrenador extranjero que tendrá Países Bajos después de casi 50 años.

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Xavi Hernández es el nuevo DT de Países Bajos

“Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El técnico español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB (Real Asociación Neerlandesa de Fútbol) sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030”, escribió el combinado naranja en sus redes.

El último estratega extranjero en Países Bajos fue Ernst Happel, DT austriaco que se hizo cargo del seleccionado entre 1977 y 1978. Fue quien se hizo cargo del equipo que terminó siendo subcampeón del mundo en Argentina 78.

Con esta imagen Xavi Hernández fue oficializado como DT de Países Bajos. | Foto: @OnsOranje.

Esta será la tercera experiencia como entrenador de Xavi Hernández, quien arranco su carrera desde la banda en el Al Sadd de Qatar en el 2019 y luego dirigió al Barcelona entre 2021 y 2024, donde obtuvo LaLiga 2022-2023 y la Supercopa de España 2023.

Su debut será un desafío de palabras mayores, ya que enfrentará como local a la Alemania de Jürgen Klopp el 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones de la UEFA.

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En síntesis