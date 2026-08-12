Tras el informe del árbitro Fernando Véjar, el ente jurídico de la ANFP decidió quitarle una de las tarjetas amarillas que recibió en el duelo ante la U de Conce.

Como muy pocas veces ocurre en el fútbol chileno, se hizo justicia. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP tomó cartas en la insólita expulsión que sufrió Joaquín Larrivey en el triunfo por 1-0 de Deportes Concepción ante la U de Conce.

Pese a que en el informe del árbitro Fernando Véjar se detalla que recibió las dos amonestaciones en el minuto 65, la primera por “retardar la reanudación del juego” y la segunda por “desaprobar con palabras y acciones“, además que “lanzó un objeto (cinta roja) en forma de protestar una decisión“.

El Tribunal de Disciplina decidió absolver a Larrivey, con lo que podrá jugar el próximo duelo de Concepción, este domingo ante Cobresal en El Salvador. Sin embargo, el atacante argentino quedó con una de las tarjetas amarillas que le puso el juez.

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Larrivey absuelto tras insólita expulsión en Concepción

Sin embargo, el León de Collao no zafó del todo. Y es que a raíz del reporte del árbitro Véjar que detalló “el ingreso de sólo dos camilleros” para sacar de la cancha a Larrivey, cuando el reglamento indica que debe hacer cuatro, deberán defenderse.

La resolución del Tribunal de Disciplina indica que Concepción deberá comparecer el próximo miércoles 19 de agosto para explicar esta falta a la normativa vigente de la ANFP, que en caso de comprobarse puede acarrearle una multa económica.

No es lo único, pues Véjar también denunció al cuadro lila pues tres de sus jugadores “entraron a la cancha con menores de edad en brazos“, un hecho que no cuenta con la autorización de la Gerencia de Ligas Profesionales. Para colmo, el árbitro calificó de “mala” la cancha de Collao.

En síntesis