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Polideportivo

El Mundial Sub17 de Vóleibol Femenino entra en su recta final: comienzan los octavos

Estados Unidos, China, Polonia y Corea del Sur se perfilan como los grandes candidatos al título tras dominar sus respectivos grupos.

Por Felipe Escobillana

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El Mundial se sigue jugando en Chile
© INDEl Mundial se sigue jugando en Chile

La emoción del vóleibol juvenil alcanza su punto máximo. El Mundial de Vóleibol Piso Femenino U17 entra en su etapa más apasionante: los octavos de final.

Tras superar la fase de grupos, las selecciones que permanecen en competencia se enfrentan ahora al formato de eliminación directa, donde cualquier error puede significar la despedida del certamen.

En esta instancia, la atención se centra en cuatro potencias que lograron imponer su jerarquía desde el inicio: Estados Unidos, China, Polonia y Corea del Sur.

Estas selecciones no solo avanzaron a la ronda de los 16 mejores, sino que lo hicieron tras liderar sus respectivos grupos, demostrando un nivel técnico y físico superior que las posiciona como las principales favoritas para quedarse con la copa.

El Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 entra en su recta final

El Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 entra en su recta final

Partidos simultáneos en la recta final

La organización ha dispuesto que los enfrentamientos de esta ronda se disputen de manera simultánea en todas las sedes del campeonato, buscando maximizar la intensidad y el flujo de los partidos.

Cada set será decisivo, y la presión sobre las favoritas será constante ante equipos que buscan dar la sorpresa y avanzar en el cuadro principal.

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El camino hacia la gloria tiene fecha y lugar marcados en el calendario: la gran final del campeonato se disputará este domingo 16 de agosto a las 19:00 horas.

El escenario será el imponente Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, recinto que espera recibir a una gran cantidad de espectadores para coronar a las nuevas monarcas del voleibol mundial en esta categoría.

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