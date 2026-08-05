Con Ivette Vergara en las transmisiones, CNN va a dar los partidos de las Guerrera Rojas que debutan este jueves ante República Checa.

Chile está listo para recibir a las futuras estrellas del vóleibol mundial. Desde mañana hasta el 16 de agosto, nuestro país será el escenario del Mundial de Vóleibol Piso Femenino U17 Chile 2026, un evento histórico que reunirá a las 24 mejores selecciones de la categoría.

Para que todo Chile pueda vibrar con esta competencia, CNN Chile ha confirmado la transmisión oficial de los partidos de la selección chilena, permitiendo que la afición siga de cerca cada jugada del equipo nacional.



La cobertura contará con una dupla en la conducción: Ivette Vergara y Nicolás Cabargas, reconocidos profesionales que estarán al frente de los relatos y el análisis técnico, llevando toda la emoción de los encuentros directamente a los hogares.

La selección chilena, que integra el Grupo A, buscará demostrar su talento ante las potencias mundiales en este torneo que se desarrollará simultáneamente en tres sedes: el Parque Estadio Nacional en Ñuñoa (Santiago), el Liceo Mixto de San Felipe y el Liceo Mixto de Los Andes.

El debut de Chile en el Mundial de Vóleibol

Las delegaciones internacionales ya se encuentran en territorio nacional, instaladas y listas para el inicio de la competencia.

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El despliegue de CNN Chile comenzará este jueves 6 de agosto a partir de las 19:45 horas, marcando el inicio de una cobertura especial que acompañará el camino de las “Guerreras Rojas” en este desafío mundialista. La inauguración será transmitida por digital, desde las 19:00 y emitirá las semifinales y la final del histórico mundial.



Para quienes deseen vivir la experiencia en vivo y apoyar desde las tribunas a las futuras leyendas del vóleibol, les recordamos que las entradas ya se encuentran disponibles y se pueden adquirir exclusivamente a través de la plataforma TicketPro.



Programación de las locales, todos a las 20:00 horas:

• Chile vs República Checa: Jueves 6 de agosto

• Chile vs Tailandia: Viernes 7 de agosto

• Chile vs Estados Unidos: Sábado 8 de agosto

• Chile vs Egipto: Lunes 10 de agosto

• Chile vs Turquía: Martes 11 de agosto